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Published Сегодня, 14:24

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Updated Сегодня, 14:26

Кенгуру, фото тематическое

«Нет слов, чтобы передать боль»: в зоопарке в Белгороде при обстреле погибла кенгуру

19 марта 2024, 14:24
Фото: 1MI
Кенгуру, фото тематическое

От обстрела ВСУ убило кенгуру в белгородском зоопарке

От кассетных осколков при обстреле Белгорода пострадали экзотариум и вольер кенгуру. В этот момент кенгуру беннетта Гранди находилась на улице. Она погибла во время атаки ВСУ, рассказали в группе белгородского зоопарка в соцсети.
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Зоопарк

От обстрела ВСУ пострадал белгородский зоопарк. Он лишился одной из своих подопечных — кенгуру беннетта Гранди. От кассетных осколков в результате атаки пострадали экзотариум и вольер кенгуру. Гранди в это время была на улице. Из сотрудников никто не пострадал.

«Нет слов, чтобы передать боль. И злость. И бессилие. Радуемся, что никто из сотрудников не пострадал. Несмотря на страшную опасность, все ежедневно выходят на работу, ведь животные в зоопарке полностью зависят от нас, людей», — написали в группе зоопарка в соцсети.

Гранди поселилась в Белгороде в 2019 году. Её привезли из Санкт-Петербурга. В 2022 году она впервые принесла потомство. Сейчас как раз то время года, когда кенгуру носят в сумках малышей.

«И мы очень надеялись, ждали прибавления. А вместо этого мы навсегда потеряли нашу трогательную девочку. Вскрытие ещё не проводили, все разбираются с последствиями обстрела. Но теперь мы мечтаем, чтобы в её сумке никого не оказалось», — добавили представители зоопарка.

Напомним, ВСУ вновь атаковали Белгород и район сегодня утром. Объявили ракетную опасность.

Кенгуру Гранди Кенгуру Гранди
Кенгуру ГрандиКенгуру Гранди
Зоопарк пострадал после обстрелаЗоопарк пострадал после обстрела
Зоопарк пострадал после обстрелаЗоопарк пострадал после обстрела
Зоопарк пострадал после обстрелаЗоопарк пострадал после обстрела
Зоопарк пострадал после обстрелаЗоопарк пострадал после обстрела
Зоопарк пострадал после обстрелаЗоопарк пострадал после обстрела
Зоопарк пострадал после обстрелаЗоопарк пострадал после обстрела
Кенгуру Гранди
Фото: Белгородский зоопарк
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