«Нет слов, чтобы передать боль»: в зоопарке в Белгороде при обстреле погибла кенгуру

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
От обстрела ВСУ пострадал белгородский зоопарк. Он лишился одной из своих подопечных — кенгуру беннетта Гранди. От кассетных осколков в результате атаки пострадали экзотариум и вольер кенгуру. Гранди в это время была на улице. Из сотрудников никто не пострадал.
«Нет слов, чтобы передать боль. И злость. И бессилие. Радуемся, что никто из сотрудников не пострадал. Несмотря на страшную опасность, все ежедневно выходят на работу, ведь животные в зоопарке полностью зависят от нас, людей», — написали в группе зоопарка в соцсети.
Гранди поселилась в Белгороде в 2019 году. Её привезли из Санкт-Петербурга. В 2022 году она впервые принесла потомство. Сейчас как раз то время года, когда кенгуру носят в сумках малышей.
«И мы очень надеялись, ждали прибавления. А вместо этого мы навсегда потеряли нашу трогательную девочку. Вскрытие ещё не проводили, все разбираются с последствиями обстрела. Но теперь мы мечтаем, чтобы в её сумке никого не оказалось», — добавили представители зоопарка.
Напомним, ВСУ вновь атаковали Белгород и район сегодня утром. Объявили ракетную опасность.