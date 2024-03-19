Так фейк или нет? Что происходит с магазинами в Белгороде, есть ли продукты

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Мэрия Белгорода опровергает информацию о том, что в городских супермаркетах заканчивается продовольствие. По информации городской администрации, дефицита не наблюдается, а в магазинах есть в наличии хлеб, молочные продукты, мясо, яйца, сахар, товары первой необходимости. В мэрии напомнили, что так противник пытается посеять панику у населения.
Однако, несмотря на сообщение городской администрации, в региональном минсельхозе подтверждают некоторые проблемы. В Сети белгородцы писали о пустых полках в некоторых магазинах. Так, например, жительница области утверждает, что проблемы с продуктами есть в Разумном-71, Стрелецком, на Костюкова в Белгороде в «Пятёрочке» у рынка «Южный».
«Три дня подряд заезжали в „Пятёрочки“, ни в одной нет ни молочки, ни яиц, овощей, хлеба», — отмечает белгородка из Стрелецкого.
Глава минсельхоза области Андрей Антоненко отметил, что такая ситуация наблюдается в торговых предприятиях. Отсутствие некоторых товаров связано с повышенным спросом, поэтому полки с продукцией не успевают пополняться. Но вскоре проблема должна решиться.
Поставки товаров осуществляются ежедневно. Руководителями сетевых торговых предприятий принято решение о повышении объёмов поставок товаров, пользующихся повышенным спросом. Поэтому в ближайшие дни ситуация должна стабилизироваться.
Андрей Антоненко
О пустых полках магазинов писали и жители Никольского в Белгородском районе. По словам местной жительницы, в магазинах пустые прилавки, даже в «Пятёрочках». Эту же информацию подтверждают и другие белгородцы. На жалобы ответила глава муниципалитета Анна Куташова. Она заверила, что администрация проведёт мониторинг торговых точек.
Сегодня [18 марта — прим. ред.] руководство сети «Пятёрочка» заверило, что поставки продукции осуществляются в прежнем режиме. Поручу специалистам администрации завтра провести мониторинг магазинов.
Анна Куташова
Пустые полки в супермаркете «Пятёрочка» показывают и жители Белгорода. Фото прислала горожанка и уточнила, что магазин находится в ТЦ «Меркурий». На её обращение также отвечал Антоненко. Министр сообщил, что минсельхоз проработает этот вопрос.
Напомним, жалобы на отсутствие продуктов уже поступали и из Шебекинского горокруга. Жительница Масловой Пристани сообщила, что в посёлок не завозят продукты. По словам женщины, даже продавцы не знали, когда привезут товар. Глава муниципалитета Владимир Жданов ответил, что поставки наладятся с 19 марта, а проблемы были связаны со сложной оперативной обстановкой.