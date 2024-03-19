Так фейк или нет? Что происходит с магазинами в Белгороде, есть ли продукты

Напомним, жалобы на отсутствие продуктов уже поступали и из Шебекинского горокруга. Жительница Масловой Пристани сообщила, что в посёлок не завозят продукты. По словам женщины, даже продавцы не знали, когда привезут товар. Глава муниципалитета Владимир Жданов ответил, что поставки наладятся с 19 марта, а проблемы были связаны со сложной оперативной обстановкой.