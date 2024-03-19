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Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

Якобы пустые полки магазинов

Так фейк или нет? Что происходит с магазинами в Белгороде, есть ли продукты

19 марта 2024, 07:56
Фото: Telegram-канал «Война с фейками. Белгород»
Якобы пустые полки магазинов

В мэрии Белгорода опровергли информацию о пустых полках в магазинах

Городская администрация сообщила, что дефицита продуктов в областном центре нет. Чиновники напомнили, что таким образом просто пытаются посеять панику у населения. Несмотря на это, в региональном минсельхозе подтверждают отсутствие некоторых товаров.

Мэрия Белгорода опровергает информацию о том, что в городских супермаркетах заканчивается продовольствие. По информации городской администрации, дефицита не наблюдается, а в магазинах есть в наличии хлеб, молочные продукты, мясо, яйца, сахар, товары первой необходимости. В мэрии напомнили, что так противник пытается посеять панику у населения.

Однако, несмотря на сообщение городской администрации, в региональном минсельхозе подтверждают некоторые проблемы. В Сети белгородцы писали о пустых полках в некоторых магазинах. Так, например, жительница области утверждает, что проблемы с продуктами есть в Разумном-71, Стрелецком, на Костюкова в Белгороде в «Пятёрочке» у рынка «Южный».

«Три дня подряд заезжали в „Пятёрочки“, ни в одной нет ни молочки, ни яиц, овощей, хлеба», — отмечает белгородка из Стрелецкого.

Глава минсельхоза области Андрей Антоненко отметил, что такая ситуация наблюдается в торговых предприятиях. Отсутствие некоторых товаров связано с повышенным спросом, поэтому полки с продукцией не успевают пополняться. Но вскоре проблема должна решиться.

Поставки товаров осуществляются ежедневно. Руководителями сетевых торговых предприятий принято решение о повышении объёмов поставок товаров, пользующихся повышенным спросом. Поэтому в ближайшие дни ситуация должна стабилизироваться.
Андрей Антоненко

О пустых полках магазинов писали и жители Никольского в Белгородском районе. По словам местной жительницы, в магазинах пустые прилавки, даже в «Пятёрочках». Эту же информацию подтверждают и другие белгородцы. На жалобы ответила глава муниципалитета Анна Куташова. Она заверила, что администрация проведёт мониторинг торговых точек.

Сегодня [18 марта — прим. ред.] руководство сети «Пятёрочка» заверило, что поставки продукции осуществляются в прежнем режиме. Поручу специалистам администрации завтра провести мониторинг магазинов.
Анна Куташова

Пустые полки в супермаркете «Пятёрочка» показывают и жители Белгорода. Фото прислала горожанка и уточнила, что магазин находится в ТЦ «Меркурий». На её обращение также отвечал Антоненко. Министр сообщил, что минсельхоз проработает этот вопрос.

Напомним, жалобы на отсутствие продуктов уже поступали и из Шебекинского горокруга. Жительница Масловой Пристани сообщила, что в посёлок не завозят продукты. По словам женщины, даже продавцы не знали, когда привезут товар. Глава муниципалитета Владимир Жданов ответил, что поставки наладятся с 19 марта, а проблемы были связаны со сложной оперативной обстановкой.

Фото пустых прилавков от белгородцев Фото пустых прилавков от белгородцев
Фото пустых прилавков от белгородцев Фото пустых прилавков от белгородцев
«Пятёрочка» в ТЦ «Меркурий» в Белгороде«Пятёрочка» в ТЦ «Меркурий» в Белгороде
Фото пустых прилавков от белгородцев
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова
«Нет молочки, воды»: из-за сложной обстановки в белгородских магазинах не было завоза
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#Белгородская область#Белгородский район#Дефицит#Продукты#Новости Белгорода#Магазины#Белгород#Наталья Корявых#Супермаркеты#Андрей Антоненко#Анна Куташова
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