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Беспилотник

ВСУ ударили двумя дронами-камикадзе: один из них попал по авто белгородцев

19 марта 2024, 12:58
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

Два дрона-камикадзе ВСУ атаковали Белгородскую область

Машина загорелась, но находившиеся в ней люди успели выбежать. Второй дрон упал на одной из улиц и взорвался, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Взрыв

Автомобиль загорелся после атаки дрона-камикадзе ВСУ. Происшествие случилось в Долгом Валуйского горокруга. Водитель и пассажиры не пострадали — они успели выбежать.

Второй дрон-камикадзе упал на одной из улиц и взорвался. Последствий нет, сообщил глава региона.

Напомним, что в Разумном в результате атаки ВСУ пострадали четыре человека — два подростка и две женщины.

Кроме того, в Шебекинском горокруге в нескольких сёлах после атаки повреждены дома и автомобили.

Пострадавших при утреннем обстреле Белгорода и района стало больше
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#Белгородская область#Происшествия#Автомобиль#Взрыв#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Долгое#Валуйский горокруг#Атака#СВО#Дрон-камикадзе
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