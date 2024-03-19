ВСУ ударили двумя дронами-камикадзе: один из них попал по авто белгородцев

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Автомобиль загорелся после атаки дрона-камикадзе ВСУ. Происшествие случилось в Долгом Валуйского горокруга. Водитель и пассажиры не пострадали — они успели выбежать.
Второй дрон-камикадзе упал на одной из улиц и взорвался. Последствий нет, сообщил глава региона.
Напомним, что в Разумном в результате атаки ВСУ пострадали четыре человека — два подростка и две женщины.
Кроме того, в Шебекинском горокруге в нескольких сёлах после атаки повреждены дома и автомобили.