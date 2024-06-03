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Долгое

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2024
Дрон-камикадзе упал и взорвался в Белгородской области, есть разрушения
3 июня, 10:32
Украинский беспилотник второй раз за день атаковал белгородское село
2 апреля, 11:28
Беспилотник сбросил два взрывных устройства в белгородском селе: повреждены два дома
2 апреля, 08:09
Дрон-камикадзе упал и взорвался в белгородском селе, есть последствия
20 марта, 13:50
ВСУ ударили двумя дронами-камикадзе: один из них попал по авто белгородцев
19 марта, 12:58
2023
Более 900 домов в приграничном районе Белгородской области пострадали от обстрелов
28 сентября 2023, 07:17
Стало известно состояние раненной при обстреле белгородки
27 сентября 2023, 06:23
Белгородское село попало под обстрел ВСУ
Жители населённого пункта в Валуйском округе получают СМС-оповещения от МЧС с просьбой спуститься в укрытия.
31 марта 2023, 16:11
«Ведётся обстрел»: ВСУ вновь открыли огонь по Белгородской области
30 января 2023, 07:44
РСЧС предупреждает о новых обстрелах в Белгородской области
18 января 2023, 08:17
В приграничье Белгородской области ещё одно село попало под обстрел
СМС-предупреждения получили жители валуйского села Долгое. Информации о последствиях на земле нет.
17 января 2023, 10:49

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