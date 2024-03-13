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Беспилотник

Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект под Белгородом

13 марта 2024, 15:53
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

ВСУ ударили по Новой Таволжанке в Белгородской области

Об атаке на село в Шебекинском горокруге стало известно вечером 13 марта. На месте происшествия работают оперативные службы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

13 марта ВСУ ударили по Новой Таволжанке в Шебекинском горокруге. Противник атаковал село дроном-камикадзе.

Целью стал инфраструктурный объект связи. Пострадавших среди мирных жителей нет.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Помимо этого, вечером 13 марта громко было в Белгороде. В четвёртый раз за день в городе объявили ракетную опасность. После взрыва в небе остались характерные следы. О последствиях пока ничего не известно.

Под обстрел попал и Грайворон. В результате прямого попадания снаряда в дом ранены две женщины. Помимо этого, повреждено здание администрации Грайворонского горокруга.

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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Новости Белгорода#Новая таволжанка#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Шебекинский горокруг#СВО#Дрон-камикадзе#Инфраструктурный объект
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