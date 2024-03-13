Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект под Белгородом

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
13 марта ВСУ ударили по Новой Таволжанке в Шебекинском горокруге. Противник атаковал село дроном-камикадзе.
Целью стал инфраструктурный объект связи. Пострадавших среди мирных жителей нет.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Помимо этого, вечером 13 марта громко было в Белгороде. В четвёртый раз за день в городе объявили ракетную опасность. После взрыва в небе остались характерные следы. О последствиях пока ничего не известно.
Под обстрел попал и Грайворон. В результате прямого попадания снаряда в дом ранены две женщины. Помимо этого, повреждено здание администрации Грайворонского горокруга.