Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Дроны-камикадзе ВСУ атаковали сельхозпредприятие под Белгородом

Дроны-камикадзе ВСУ атаковали сельхозпредприятие под Белгородом

10 марта 2024, 11:05
Фото: Изображение Midjourney
Два беспилотника взорвались на территории предприятия в Шебекинском горокруге. Никто не пострадал, повреждения получил КамАЗ, рассказал Вячеслав Гладков.

Очередная за день атака украинских формирований пришлась на сельскохозяйственное предприятие в посёлке Поляна под Масловой Пристанью в Шебекинском городском округе. Два дрона-камикадзе упали на территории и взорвались.

В результате детонации никто не пострадал. Повреждения получил стоявший вблизи КамАЗ. Оперативные службы работают на месте.

Ранее два беспилотника самолётного типа атаковали фуру на трассе на окраине Строителя. Позже последствия взрывов сняли на видео. В Грайворонском округе дрон-камикадзе влетел в жилой дом и взорвался внутри. Никто не пострадал, дом получил повреждения.

В Белгороде и районе объявили уже вторую ракетную опасность в течение дня. Первая длилась три с половиной часа.

В белгородском приграничье дрон сбросил взрывное устройство на жилой дом
Узнать подробнее
Читайте также:
Украинский беспилотник влетел в дом белгородцев и взорвался внутриПоследствия атаки украинских беспилотников на фуру в Строителе попали на видеоУтро в Белгородской области началось с атаки украинских беспилотников
#Евгений Грицков#КамАЗ#Белгород#Шебекинский городской округ#Повреждения#ВСУ#Масловая пристань#Атака#СВО#Беспилотники#Дроны#Сельскохозяйственное предприятие
Подпишитесь
В Белгороде и районе второй раз за день объявили ракетную опасность
Сегодня, 10:53
Украинский беспилотник влетел в дом белгородцев и взорвался внутри
Сегодня, 09:48
Два украинских беспилотника взорвались на окраине Строителя, загорелась фура
Сегодня, 06:39
Белгородцы снова услышат взрывы днём 10 марта
Сегодня, 10:02
Областная больница и поликлиника Белгорода получат деньги на дооснащение
Сегодня, 08:48
Последствия атаки украинских беспилотников на фуру в Строителе попали на видео
Сегодня, 08:21