Дроны-камикадзе ВСУ атаковали сельхозпредприятие под Белгородом

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Очередная за день атака украинских формирований пришлась на сельскохозяйственное предприятие в посёлке Поляна под Масловой Пристанью в Шебекинском городском округе. Два дрона-камикадзе упали на территории и взорвались.
В результате детонации никто не пострадал. Повреждения получил стоявший вблизи КамАЗ. Оперативные службы работают на месте.
Ранее два беспилотника самолётного типа атаковали фуру на трассе на окраине Строителя. Позже последствия взрывов сняли на видео. В Грайворонском округе дрон-камикадзе влетел в жилой дом и взорвался внутри. Никто не пострадал, дом получил повреждения.
В Белгороде и районе объявили уже вторую ракетную опасность в течение дня. Первая длилась три с половиной часа.