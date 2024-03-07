Мужчину ранило в результате падения и взрыва дрона-камикадзе под Белгородом

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
7 марта ВСУ атаковали Наумовку в Белгородском районе. По окраине села ударили дроном-камикадзе. Беспилотник упал и взорвался.
Пострадал мирный житель. У мужчины — осколочные ранения живота. Сейчас пострадавшего везут в горбольницу № 2 Белгорода.
Напомним, что ранее в Белгороде и Белгородском районе на несколько минут объявляли ракетную опасность. Она действовала и накануне: тогда под Белгородом тоже сбили беспилотник.
Добавим, что 6 марта противник ударил по пяти районам Белгородской области. Есть разрушения: один частный дом сгорел полностью.