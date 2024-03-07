Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:38

Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Скорая

Мужчину ранило в результате падения и взрыва дрона-камикадзе под Белгородом

7 марта 2024, 10:38
Фото: 1MI
Скорая

ВСУ атаковали дроном-камикадзе Наумовку в Белгородской области

Мужчина получил осколочные ранения. Пострадавшего везут в горбольницу № 2 Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

7 марта ВСУ атаковали Наумовку в Белгородском районе. По окраине села ударили дроном-камикадзе. Беспилотник упал и взорвался.

Пострадал мирный житель. У мужчины — осколочные ранения живота. Сейчас пострадавшего везут в горбольницу № 2 Белгорода.

Напомним, что ранее в Белгороде и Белгородском районе на несколько минут объявляли ракетную опасность. Она действовала и накануне: тогда под Белгородом тоже сбили беспилотник.

Добавим, что 6 марта противник ударил по пяти районам Белгородской области. Есть разрушения: один частный дом сгорел полностью.

Два человека ранены при обстреле приграничья
Узнать подробнее
Читайте также:
Сгорел дом, пострадали склад и инфраструктурные объекты из-за атак на БелгородчинуВ России утвердили порядок выплат на детей, пострадавших при обстрелахМагазин и дом сильно пострадали при обстреле приграничья
#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Беспилотник#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Наумовка#СВО#Атака ВСУ#Раненый#Дрон-камикадзе
Подпишитесь
Гладков сообщил подробности об атаке БПЛА в Белгородской области
Сегодня, 12:18
В «Белгородэнерго» поздравили мам, жён, дочерей и сестёр участников СВО
Сегодня, 12:36
«Дети заживо сварились бы»: жители Старого Оскола недовольны выбором укрытия в школе
Сегодня, 12:20
Пуховики, куртки и дублёнки: в Белгороде проходит выставка-ярмарка верхней одежды
Сегодня, 12:07
Хипстер, Ватсон и четыре котика Зотова: какие животные есть у известных белгородцев
Сегодня, 05:30