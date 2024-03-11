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Повреждения в автомобиле, архивное фото

ВСУ ударили дроном-камикадзе по автомобилю в Белгородской области

11 марта 2024, 14:49
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Повреждения в автомобиле, архивное фото
В машине выбиты стёкла. Происшествие случилось в Волоконовском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Легковой автомобиль повреждён в результате атаки ВСУ 11 марта. По машине ударили дроном-камикадзе.

Происшествие случилось в селе Новое в Волоконовском районе. В автомобиле выбиты стёкла.

Среди мирных жителей никто не пострадал.

Напомним, что накануне ВСУ атаковали Белгород и четыре района. В столице региона беспилотник ударил по коммерческому зданию — повреждено одно из помещений. Разрушения есть и в других районах: пострадали жилые дома, фура, КамАЗ.

Добавим, что 10 марта ракетную опасность в Белгороде объявляли дважды. На фоне затянувшегося сигнала у людей появилось немало претензий.

Громко в Белгороде было и сегодня, 11 марта.

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