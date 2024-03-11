ВСУ ударили дроном-камикадзе по автомобилю в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Легковой автомобиль повреждён в результате атаки ВСУ 11 марта. По машине ударили дроном-камикадзе.
Происшествие случилось в селе Новое в Волоконовском районе. В автомобиле выбиты стёкла.
Среди мирных жителей никто не пострадал.
Напомним, что накануне ВСУ атаковали Белгород и четыре района. В столице региона беспилотник ударил по коммерческому зданию — повреждено одно из помещений. Разрушения есть и в других районах: пострадали жилые дома, фура, КамАЗ.
Добавим, что 10 марта ракетную опасность в Белгороде объявляли дважды. На фоне затянувшегося сигнала у людей появилось немало претензий.
Громко в Белгороде было и сегодня, 11 марта.