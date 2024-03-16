Дрон-камикадзе попал в машину в Белгородской области. Есть пострадавшие

У несовершеннолетнего парня контузия головного мозга, у мужчины — проникающее ранение живота и осколочные ранения рук и ног. У женщины осколочные ранения лица и лопаточной области, а также контузия. Ещё у двоих мужчин контузии средней степени тяжести.