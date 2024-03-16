Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:34

Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

В Белгородской области после атаки дрона-камикадзе пострадали пять человек

Дрон-камикадзе попал в машину в Белгородской области. Есть пострадавшие

16 марта 2024, 05:34
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области после атаки дрона-камикадзе пострадали пять человек

ЧП произошло ночью в Грайворонском округе. Пострадали пять человек. Подробнее сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Ночью в селе Глотово Грайворонского округа произошло ЧП. Дрон-камикадзе ВСУ попал в движущийся по дороге легковой автомобиль.

В результате взрыва машина загорелась. Пять человек, которые находились в ней, пострадали. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в соцсетях.

У несовершеннолетнего парня контузия головного мозга, у мужчины — проникающее ранение живота и осколочные ранения рук и ног. У женщины осколочные ранения лица и лопаточной области, а также контузия. Ещё у двоих мужчин контузии средней степени тяжести.

Медики доставляют пострадавших в областную клиническую больницу. Им оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, утром белгородцы вновь проснулись от серии взрывов.

Мужчину ранило при новом обстреле белгородского приграничья
Узнать подробнее
Читайте также:
Три месяца 2024 года: сколько мирных жителей погибло в Белгороде из-за обстрелов ВСУ?Пострадавших при обстреле под Белгородом брата с сестрой выписали из больницыСтало известно о ещё одной пострадавшей при обстреле белгородского приграничья
#Белгородская область#Новости Белгорода#Несовершеннолетний#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Обстрел#Московская область#Дорожное происшествие#Дрон-камикадзе#Грайворонский округ
Подпишитесь
Мужчина — за рулём, женщина кормила собак: власти озвучили число погибших в Белгороде
Сегодня, 07:17
Трое тяжёлых: четыре белгородца пострадали при новом обстреле ВСУ
Вчера, 15:35
Снова автомобиль? Кадры очередного прилёта в Белгороде попали на камеру
Сегодня, 05:37
Опять «вампиры»: над Белгородской областью сбили восемь снарядов из чешской РСЗО
Сегодня, 06:13
Появились первые кадры последствий падения обломков снарядов ВСУ в Белгороде
Сегодня, 05:55