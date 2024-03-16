Дрон-камикадзе попал в машину в Белгородской области. Есть пострадавшие

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:36
Ночью в селе Глотово Грайворонского округа произошло ЧП. Дрон-камикадзе ВСУ попал в движущийся по дороге легковой автомобиль.
В результате взрыва машина загорелась. Пять человек, которые находились в ней, пострадали. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в соцсетях.
У несовершеннолетнего парня контузия головного мозга, у мужчины — проникающее ранение живота и осколочные ранения рук и ног. У женщины осколочные ранения лица и лопаточной области, а также контузия. Ещё у двоих мужчин контузии средней степени тяжести.
Медики доставляют пострадавших в областную клиническую больницу. Им оказывают всю необходимую помощь.
Напомним, утром белгородцы вновь проснулись от серии взрывов.