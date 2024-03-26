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Обстрел Белгородской области

При обстреле Белгородской области ранены двое сотрудников МЧС

26 марта 2024, 05:55
Фото: МЧС России
Обстрел Белгородской области

Пожарные пострадали при атаке ВСУ на белгородское Головчино

Под обстрел попало здание пожарно-спасательной части. Ранены двое сотрудников. Их уже госпитализировали, сообщили в пресс-службе федерального ведомства.
Сюжет
МЧС

Под обстрел в Головчино в Белгородской области попало здание пожарно-спасательной части № 43. Травмированы двое сотрудников МЧС.

Начальник караула и пожарный получили тяжёлые и средней степени тяжести ранения. Медики уже работают с пострадавшими.

Напомним, что минувшей ночью ВСУ вновь атаковали Белгород и Белгородский район из РСЗО «Вампир». ПВО уничтожила 13 снарядов. Пострадали в результате обстрела двое мужчин в Дубовом, их госпитализировали. Разрушения есть в 20 домах.

Обстрел Белгородской областиОбстрел Белгородской области
Обстрел Белгородской областиОбстрел Белгородской области
Обстрел Белгородской областиОбстрел Белгородской области
Обстрел Белгородской областиОбстрел Белгородской области
Обстрел Белгородской области
Фото: МЧС России
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