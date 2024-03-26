При обстреле Белгородской области ранены двое сотрудников МЧС

Напомним, что минувшей ночью ВСУ вновь атаковали Белгород и Белгородский район из РСЗО «Вампир». ПВО уничтожила 13 снарядов. Пострадали в результате обстрела двое мужчин в Дубовом, их госпитализировали. Разрушения есть в 20 домах.