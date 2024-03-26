При обстреле Белгородской области ранены двое сотрудников МЧС

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 05:57
Updated Сегодня, 05:57
Под обстрел в Головчино в Белгородской области попало здание пожарно-спасательной части № 43. Травмированы двое сотрудников МЧС.
Начальник караула и пожарный получили тяжёлые и средней степени тяжести ранения. Медики уже работают с пострадавшими.
Напомним, что минувшей ночью ВСУ вновь атаковали Белгород и Белгородский район из РСЗО «Вампир». ПВО уничтожила 13 снарядов. Пострадали в результате обстрела двое мужчин в Дубовом, их госпитализировали. Разрушения есть в 20 домах.