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Ракетную опасность объявили в Белгороде

В этот раз не по расписанию: над Белгородом прогремели ночные взрывы

26 марта 2024, 00:36
Фото: 1MI

Ракетную опасность объявили в Белгороде

Громко в городе было примерно в 03:20. Прозвучало несколько взрывов. О последствиях официальной информации пока нет.

После спокойного понедельника новый день в Белгороде начался громко. Взрывы прогремели 26 марта примерно в 03:20.

МЧС предупредило о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. На момент публикации материала она всё ещё действовала.

Официальной информации о последствиях на земле пока не было. Известно лишь о «дожде» Из обломков в Белгородском районе. Есть ли раненые среди мирных жителей, тоже не сообщалось.

Напомним, что в Белгороде взрывы ранее прогремели вечером 24 марта. Пострадали четыре человека. Разрушения выявили в 29 квартирах, 11 частных домах, в здании студенческого общежития.

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