В этот раз не по расписанию: над Белгородом прогремели ночные взрывы

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После спокойного понедельника новый день в Белгороде начался громко. Взрывы прогремели 26 марта примерно в 03:20.
МЧС предупредило о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. На момент публикации материала она всё ещё действовала.
Официальной информации о последствиях на земле пока не было. Известно лишь о «дожде» Из обломков в Белгородском районе. Есть ли раненые среди мирных жителей, тоже не сообщалось.
Напомним, что в Белгороде взрывы ранее прогремели вечером 24 марта. Пострадали четыре человека. Разрушения выявили в 29 квартирах, 11 частных домах, в здании студенческого общежития.