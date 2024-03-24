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Published Сегодня, 17:09

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Скорая помощь

Гладков сообщил о пострадавших в результате новой атаки ВСУ на Белгород

24 марта 2024, 17:09
Фото: 1MI
Скорая помощь

Четыре человека пострадали в результате обстрела Белгорода

Ранены трое мужчин и женщина. Троих пострадавших доставили в больницу медики скорой помощи. Один обратился за помощью в травмпункт самостоятельно, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В результате обстрела Белгорода вечером 24 марта пострадали четыре человека. Речь идёт о троих мужчинах и женщине. Троих раненых госпитализировали медики скорой помощи. Четвёртый сам пришёл в травмпункт.

У одного мужчины — проникающее осколочное ранение грудной клетки. У второго — перелом костей предплечья. О ранениях третьего, который сам обратился в травмпункт, не сообщается. Пострадавшая женщина получила закрытую черепно-мозговую травму.

Взрывы над Белгородом прогремели в районе 17:50. ВСУ ударили по городу из РСЗО «Вампир». ПВО сбила 22 снаряда.

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