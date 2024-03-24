Гладков сообщил о пострадавших в результате новой атаки ВСУ на Белгород

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
В результате обстрела Белгорода вечером 24 марта пострадали четыре человека. Речь идёт о троих мужчинах и женщине. Троих раненых госпитализировали медики скорой помощи. Четвёртый сам пришёл в травмпункт.
У одного мужчины — проникающее осколочное ранение грудной клетки. У второго — перелом костей предплечья. О ранениях третьего, который сам обратился в травмпункт, не сообщается. Пострадавшая женщина получила закрытую черепно-мозговую травму.
Взрывы над Белгородом прогремели в районе 17:50. ВСУ ударили по городу из РСЗО «Вампир». ПВО сбила 22 снаряда.