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Последствия обстрела Белгорода 24 марта

Из-за ЧП в центре Белгорода временно ограничили движение

24 марта 2024, 15:54
Фото: Telegram-канал «Вести. Белгород»
Последствия обстрела Белгорода 24 марта
Ограничения коснулись проспекта Славы, уточнили в мэрии. Очевидцы ранее сообщили в Сети, что рядом были разрушения после нового обстрела.

В Белгороде из-за ЧП перекрыли движение в центре города. Ограничения касаются проспекта Славы — на участке от улицы Попова до улицы Чумичова.

Ранее очевидцы сообщили, что в центре города были разрушения после нового обстрела. Повреждён многоквартирный дом.

Кроме того, разрушения есть в зданиях общежития, гипермаркета, в частном секторе. Вместе с тем официальной информации о последствиях всё ещё не было.

Взрывы над Белгородом прогремели ближе к 18:00. Как сообщили в Минобороны РФ, ПВО уничтожила 22 снаряда. ВСУ вновь атаковали Белгород из РСЗО «Вампир».

На момент публикации материала в городе и в Белгородском районе объявили отбой ракетной опасности.

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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Ограничения движения#Инна Рогова#Белгород#Обстрел#Проспект Славы 53
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