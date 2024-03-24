Из-за ЧП в центре Белгорода временно ограничили движение

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В Белгороде из-за ЧП перекрыли движение в центре города. Ограничения касаются проспекта Славы — на участке от улицы Попова до улицы Чумичова.
Ранее очевидцы сообщили, что в центре города были разрушения после нового обстрела. Повреждён многоквартирный дом.
Кроме того, разрушения есть в зданиях общежития, гипермаркета, в частном секторе. Вместе с тем официальной информации о последствиях всё ещё не было.
Взрывы над Белгородом прогремели ближе к 18:00. Как сообщили в Минобороны РФ, ПВО уничтожила 22 снаряда. ВСУ вновь атаковали Белгород из РСЗО «Вампир».
На момент публикации материала в городе и в Белгородском районе объявили отбой ракетной опасности.