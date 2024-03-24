Всё больше и больше: свыше 20 снарядов уничтожила ПВО в небе над Белгородом

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
В небе над Белгородской областью вновь было громко. Сработала система ПВО. По информации Минобороны РФ, уничтожено 22 снаряда. ВСУ вновь атаковали Белгород из РСЗО «Вампир».
ПВО работала в 17:50. В это же время взрывы раздались в Белгороде и Белгородском районе.
Официальной информации о последствиях пока нет. Однако уже известно о разрушениях в здании общежития вуза, в МКД в центре города, в частном секторе, в одном из гипермаркетов. Фото с последствиями очевидцы ранее опубликовали в Сети.
Напомним, что из РСЗО «Вампир» Белгород атаковали и накануне, 23 марта. Поздно вечером ПВО уничтожила 19 снарядов.