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Published Сегодня, 15:45

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Последствия обстрела Белгорода

Всё больше и больше: свыше 20 снарядов уничтожила ПВО в небе над Белгородом

24 марта 2024, 15:45
Фото: «Жесть Белгород»
Последствия обстрела Белгорода

22 снаряда уничтожили в небе над Белгородской областью

Регион вновь обстреляли из РСЗО «Вампир». Атака была примерно в 17:50. Официальной информации о последствиях всё ещё не было.
Сюжет
Пво

В небе над Белгородской областью вновь было громко. Сработала система ПВО. По информации Минобороны РФ, уничтожено 22 снаряда. ВСУ вновь атаковали Белгород из РСЗО «Вампир».

ПВО работала в 17:50. В это же время взрывы раздались в Белгороде и Белгородском районе.

Официальной информации о последствиях пока нет. Однако уже известно о разрушениях в здании общежития вуза, в МКД в центре города, в частном секторе, в одном из гипермаркетов. Фото с последствиями очевидцы ранее опубликовали в Сети.

Напомним, что из РСЗО «Вампир» Белгород атаковали и накануне, 23 марта. Поздно вечером ПВО уничтожила 19 снарядов.

Новый рекорд: 19 снарядов из «Вампира» сбили над Белгородом
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