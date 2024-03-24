Общежитие вуза и дом пострадали от нового обстрела Белгорода, в городе виден дым

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Вечером воскресенья, 24 марта, Белгород снова был под обстрелом. Взрывы раздались над городом ближе к 18:00. В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. После серии взрывов в небе над городом остались характерные следы.
Официальной информации о последствиях пока не было. Однако в Сети очевидцы уже опубликовали первые кадры с разрушениями.
Так, повреждено здание общежития одного из вузов. Кроме того, есть разрушения в доме в центре города. По информации журналистов, которые работают на месте, в МКД повреждён балкон, пострадали автомобили, стоявшие рядом.
Помимо этого, очевидцы сообщали о дыме над Белгородом после взрывов. Одну из улиц в центре города перекрыли.
Кроме того, известно о разрушениях в одном из гипермаркетов. Жители Белгородского района в свою очередь пишут в Сети о «дожде» из обломков.
О том, если ли погибшие и пострадавшие после нового обстрела, официально не сообщалось.
Добавим, что на момент публикации материала ракетная опасность в Белгороде всё ещё действовала.