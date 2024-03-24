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Posted Сегодня, 15:22

Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 16:17

Updated Сегодня, 16:17

Разрушения после обстрела Белгорода

Общежитие вуза и дом пострадали от нового обстрела Белгорода, в городе виден дым

24 марта 2024, 15:22
Фото: Bel.ru
Разрушения после обстрела Белгорода

Последствия нового обстрела Белгорода находят в центре и на Харгоре

Воскресенье не стало тихим для белгородцев: город вновь попал под обстрел. Официальной информации о последствиях пока нет, но на фото очевидцев уже видны разрушения.

Вечером воскресенья, 24 марта, Белгород снова был под обстрелом. Взрывы раздались над городом ближе к 18:00. В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. После серии взрывов в небе над городом остались характерные следы.

Официальной информации о последствиях пока не было. Однако в Сети очевидцы уже опубликовали первые кадры с разрушениями.

Так, повреждено здание общежития одного из вузов. Кроме того, есть разрушения в доме в центре города. По информации журналистов, которые работают на месте, в МКД повреждён балкон, пострадали автомобили, стоявшие рядом.

Помимо этого, очевидцы сообщали о дыме над Белгородом после взрывов. Одну из улиц в центре города перекрыли.

Кроме того, известно о разрушениях в одном из гипермаркетов. Жители Белгородского района в свою очередь пишут в Сети о «дожде» из обломков.

О том, если ли погибшие и пострадавшие после нового обстрела, официально не сообщалось.

Добавим, что на момент публикации материала ракетная опасность в Белгороде всё ещё действовала.

Дым над Белгородом после взрывовДым над Белгородом после взрывов
Разрушения в общежитии вуза после взрывов в БелгородеРазрушения в общежитии вуза после взрывов в Белгороде
Разрушения в МКД после взрывов в Белгороде Разрушения в МКД после взрывов в Белгороде
Разрушения в МКД после взрывов в Белгороде Разрушения в МКД после взрывов в Белгороде
Разбитая дверь в общественном туалете в парке Победы в Белгороде Разбитая дверь в общественном туалете в парке Победы в Белгороде
Фото из общежития, пострадавшего в результате обстрела БелгородаФото из общежития, пострадавшего в результате обстрела Белгорода
Разрушения в гипермаркете в Белгороде после обстрелаРазрушения в гипермаркете в Белгороде после обстрела
Дым над Белгородом после взрывов
Фото: «Авто Белгород»
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