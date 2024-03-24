Обрушение части дома в центре Белгорода после нового обстрела попало на видео

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Вечером 24 марта Белгород вновь попал под обстрел. Последствия есть в том числе в центре города. Очевидцы сообщают, что обрушилась часть дома на проспекте Славы.
Момент падения балкона попал на видео.
Взрывы раздались над Белгородом примерно в 17:50. В городе действовала ракетная опасность, сейчас уже объявлен отбой. Известно, что ВСУ ударили по региону из РСЗО «Вампир». Уничтожено 22 снаряда.
В центре Белгорода после ЧП временно перекрыли движение. Последствия обстрела также есть в других МКД, в частном секторе, в зданиях общежития одного из вузов и в гипермаркете.