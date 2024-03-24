Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

Момент прилёта в центре Белгорода

Обрушение части дома в центре Белгорода после нового обстрела попало на видео

24 марта 2024, 16:04
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
Момент прилёта в центре Белгорода
По словам очевидцев, произошло это на проспекте Славы. Момент прилёта попал на камеру видеонаблюдения. Запись публикует Telegram-канал «Белгород № 1».

Вечером 24 марта Белгород вновь попал под обстрел. Последствия есть в том числе в центре города. Очевидцы сообщают, что обрушилась часть дома на проспекте Славы.

Момент падения балкона попал на видео.

Взрывы раздались над Белгородом примерно в 17:50. В городе действовала ракетная опасность, сейчас уже объявлен отбой. Известно, что ВСУ ударили по региону из РСЗО «Вампир». Уничтожено 22 снаряда.

В центре Белгорода после ЧП временно перекрыли движение. Последствия обстрела также есть в других МКД, в частном секторе, в зданиях общежития одного из вузов и в гипермаркете.

Момент прилёта в центре Белгорода
Видео: Telegram-канал «Белгород № 1»
Общежитие вуза и дом пострадали от нового обстрела Белгорода, в городе виден дым
Узнать подробнее
Читайте также:
ВСУ обстреливают Белгород, работает ПВОВсё больше и больше: свыше 20 снарядов уничтожила ПВО в небе над БелгородомИз-за ЧП в центре Белгорода временно ограничили движение
#Видео#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Инна Рогова#Белгород#Обстрел#СВО#Разрушения#Прилёт#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
Общежитие вуза и дом пострадали от нового обстрела Белгорода, в городе виден дым
Сегодня, 15:22
ВСУ обстреливают Белгород, работает ПВО
Сегодня, 14:54
Всё больше и больше: свыше 20 снарядов уничтожила ПВО в небе над Белгородом
Сегодня, 15:45
Дети с ОВЗ из Белгорода смогут отправиться в лагеря других регионов
Сегодня, 09:51
Мужчина пострадал во время атаки ВСУ на окраину села под Белгородом
Сегодня, 12:25
"