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Published Сегодня, 16:12

Modified Сегодня, 16:14

Updated Сегодня, 16:14

Автобус

19 автобусов изменили маршрут движения после ЧП в Белгороде

24 марта 2024, 16:12
Фото: 1MI
Автобус
Корректировки коснулись тех маршрутов, которые ездят через проспект Славы. На время устранения последствий автобусы проследуют по Белгородскому проспекту, предупредили в региональном министерстве транспорта.

В центре Белгороде после нового обстрела ВСУ пришлось временно изменить маршрут движения нескольких автобусов. Речь идёт о том общественном транспорте, который следует через проспект Славы.

Корректировки коснулись маршрутов № 2, 4, 13, 13К, 28, 39, 51, 52, 53, 101, 101А, 113, 130, 217, 223, 223И, 224, 225, 271. На время устранения последствий они будут следовать через Белгородский проспект.

Напомним, что после ЧП в городе перекрыли движение на проспекте Славы — на участке от улицы Попова до улицы Н. Чумичова.

Из-за ЧП в центре Белгорода временно ограничили движение
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