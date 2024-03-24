19 автобусов изменили маршрут движения после ЧП в Белгороде

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
В центре Белгороде после нового обстрела ВСУ пришлось временно изменить маршрут движения нескольких автобусов. Речь идёт о том общественном транспорте, который следует через проспект Славы.
Корректировки коснулись маршрутов № 2, 4, 13, 13К, 28, 39, 51, 52, 53, 101, 101А, 113, 130, 217, 223, 223И, 224, 225, 271. На время устранения последствий они будут следовать через Белгородский проспект.
Напомним, что после ЧП в городе перекрыли движение на проспекте Славы — на участке от улицы Попова до улицы Н. Чумичова.