Украинский дрон-камикадзе атаковал «Газель» под Белгородом, произошёл взрыв

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал «Газель» под Белгородом. В результате взрыва машина загорелась. Оперативные службы уже тушат огонь.
Происшествие случилось на трассе между Октябрьским и Ясными Зорями. На момент атаки машина ехала по дороге.
Водитель и пассажир не пострадали.
Напомним, что накануне ВСУ атаковали Белгород и шесть районов Белгородской области. Пострадали семеро человек. Есть разрушения в частных и многоквартирных домах, повреждены машины. В результате обстрела Белгорода пострадало также здание общежития одного из вузов.