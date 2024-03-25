Украинский дрон-камикадзе атаковал «Газель» под Белгородом, произошёл взрыв

Напомним, что накануне ВСУ атаковали Белгород и шесть районов Белгородской области. Пострадали семеро человек. Есть разрушения в частных и многоквартирных домах, повреждены машины. В результате обстрела Белгорода пострадало также здание общежития одного из вузов.