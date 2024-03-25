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Дрон-камикадзе атаковал «Газель»

Украинский дрон-камикадзе атаковал «Газель» под Белгородом, произошёл взрыв

25 марта 2024, 12:51
Фото: «Жесть Белгород»
Дрон-камикадзе атаковал «Газель»

«Газель» загорелась после атаки дрона ВСУ в Белгородском районе

Происшествие случилось между Октябрьским и Ясными Зорями, грузовик был на ходу. Пожарные уже приступили к тушению огня, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал «Газель» под Белгородом. В результате взрыва машина загорелась. Оперативные службы уже тушат огонь.

Происшествие случилось на трассе между Октябрьским и Ясными Зорями. На момент атаки машина ехала по дороге.

Водитель и пассажир не пострадали.

Напомним, что накануне ВСУ атаковали Белгород и шесть районов Белгородской области. Пострадали семеро человек. Есть разрушения в частных и многоквартирных домах, повреждены машины. В результате обстрела Белгорода пострадало также здание общежития одного из вузов.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Газель#Новости Белгорода#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе
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