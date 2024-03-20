Дрон-камикадзе упал и взорвался в белгородском селе, есть последствия

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
По селу Долгое в Валуйском горокруге ВСУ ударили дроном-камикадзе. Он упал и взорвался.
Есть последствия — повреждено легковое авто. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Напомним, что в результате атаки ВСУ на Белгород и район 20 марта погиб мужчина. В его автомобиль прилетели осколки. Погиб муж бывшего главного редактора Бел.Ру Ирины Кошель.
От обстрела пострадали два человека — 17-летняя девушка и мужчина. Выявлены разрушения, в том числе в зданиях детсадов и школы.