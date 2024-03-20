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Беспилотник

Дрон-камикадзе упал и взорвался в белгородском селе, есть последствия

20 марта 2024, 13:50
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

ВСУ атаковали Долгое в Белгородской области дроном-камикадзе

Происшествие случилось в Валуйском горокруге. Повреждено легковое авто. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По селу Долгое в Валуйском горокруге ВСУ ударили дроном-камикадзе. Он упал и взорвался.

Есть последствия — повреждено легковое авто. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Напомним, что в результате атаки ВСУ на Белгород и район 20 марта погиб мужчина. В его автомобиль прилетели осколки. Погиб муж бывшего главного редактора Бел.Ру Ирины Кошель.

От обстрела пострадали два человека — 17-летняя девушка и мужчина. Выявлены разрушения, в том числе в зданиях детсадов и школы.

Детсады, школы, МКД: появилась информация о разрушениях в Белгороде и районе
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#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Долгое#Валуйский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе
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