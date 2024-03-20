По примеру Белгорода: в регионе ЦФО поставят защитные модули от обстрелов

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
В Орле решили усилить меры безопасности и установить дополнительные укрытия для защиты от атак беспилотников. Они появятся в наиболее «проходных» точках города по поручению губернатора Андрея Клычкова.
В региональном правительстве пояснили, что мера обусловлена участившимися атаками украинских беспилотников по территории Орловской области. Угроза ракетных ударов тоже сохраняется. Меры безопасности необходимо усиливать и на фоне атак на соседние регионы.
«Мы видим, что происходит в Белгороде и Курске. Поэтому считаю необходимым создать дополнительные условия для безопасности наших жителей. Мер для защиты населения не бывает много, поэтому нам целесообразно подстраховаться», — добавил Клычков.
Сегодня Белгород вновь попал под обстрел из РСЗО. В результате атаки ВСУ погиб мирный житель.