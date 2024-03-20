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Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Модульное укрытие, фото тематическое

По примеру Белгорода: в регионе ЦФО поставят защитные модули от обстрелов

20 марта 2024, 12:29
Фото: Bel.ru
Модульное укрытие, фото тематическое

В Орле решили усилить меры безопасности на фоне обстрелов Белгорода

В Орле установят дополнительные укрытия для защиты населения от БПЛА. Меры безопасности решили усилить на фоне атак ВСУ на Белгород и Курск. Подробности сообщает «Орелtimes».
Сюжет
Укрытия

В Орле решили усилить меры безопасности и установить дополнительные укрытия для защиты от атак беспилотников. Они появятся в наиболее «проходных» точках города по поручению губернатора Андрея Клычкова.

В региональном правительстве пояснили, что мера обусловлена участившимися атаками украинских беспилотников по территории Орловской области. Угроза ракетных ударов тоже сохраняется. Меры безопасности необходимо усиливать и на фоне атак на соседние регионы.

«Мы видим, что происходит в Белгороде и Курске. Поэтому считаю необходимым создать дополнительные условия для безопасности наших жителей. Мер для защиты населения не бывает много, поэтому нам целесообразно подстраховаться», — добавил Клычков.

Сегодня Белгород вновь попал под обстрел из РСЗО. В результате атаки ВСУ погиб мирный житель.

Есть погибший после обстрела Белгорода
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#Город#Белгородская область#Россия#Орловская область#Наталья Корявых#Андрей Клычков#Беспилотники#Укрытия
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