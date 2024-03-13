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Белгородцев не устроило месторасположение укрытий по улице Щорса

Укрытия на улице Щорса в Белгороде могут поставить прямо на остановках

13 марта 2024, 08:21
Фото: Bel.ru

Белгородцев не устроило месторасположение укрытий по улице Щорса

С такой просьбой к местной администрации обратилась жительница Белгорода. Девушка отметила, что людям при объявлении ракетной опасности приходится просто стоять на остановках, поскольку укрытия расположены через дорогу.

Белгородка попросила переместить укрытия по улице Щорса на остановки, чтобы жителям при объявлении ракетной опасности не нужно было перебегать дорогу. «Прошу рассмотреть перенос укрытий непосредственно на остановки по всей улице Щорса. Везде ведь укрытия находятся на остановках, но только по Щорса сделали не подумав», — попросила горожанка.

Жительница также напомнила об истории про мальчика, который при объявлении ракетной опасности побежал через дорогу в укрытие, но попал под машину. Его пришлось госпитализировать.

В мэрии Белгорода заметили выдвинутое предложение и пообещали рассмотреть такую возможность «с учётом параметров уже установленных укрытий».

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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Улица Щорса#Александра Склярова#Укрытия#Автобусные остановки
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