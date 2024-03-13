Укрытия на улице Щорса в Белгороде могут поставить прямо на остановках

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Белгородка попросила переместить укрытия по улице Щорса на остановки, чтобы жителям при объявлении ракетной опасности не нужно было перебегать дорогу. «Прошу рассмотреть перенос укрытий непосредственно на остановки по всей улице Щорса. Везде ведь укрытия находятся на остановках, но только по Щорса сделали не подумав», — попросила горожанка.
Жительница также напомнила об истории про мальчика, который при объявлении ракетной опасности побежал через дорогу в укрытие, но попал под машину. Его пришлось госпитализировать.
В мэрии Белгорода заметили выдвинутое предложение и пообещали рассмотреть такую возможность «с учётом параметров уже установленных укрытий».