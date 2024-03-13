Укрытия на улице Щорса в Белгороде могут поставить прямо на остановках

Белгородка попросила переместить укрытия по улице Щорса на остановки, чтобы жителям при объявлении ракетной опасности не нужно было перебегать дорогу. «Прошу рассмотреть перенос укрытий непосредственно на остановки по всей улице Щорса. Везде ведь укрытия находятся на остановках, но только по Щорса сделали не подумав», — попросила горожанка.