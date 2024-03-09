Пожар произошёл в укрытии многоквартирного дома в Белгороде

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
Пожар произошёл в укрытии дома № 77 на Белгородском проспекте. С их слов, в помещении хранили горючие материалы, а дверь не закрывалась.
По данным МЧС к ликвидации пожара привлекли 15 человек и 5 единиц техники, в том числе 12 человек и 3 единицы техники от ведомства. Возгорание возникло в 4:43, а локализовать и ликвидировать огонь смогли к 4:59.
Как рассказали местные жители, они неоднократно в течение года обращались в пожарный надзор, УГЖН, полицию, ГУ МЧС, однако, меры реагирования не были приняты.