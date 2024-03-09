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Posted Сегодня, 15:43

Published Сегодня, 15:43

Modified Сегодня, 18:12

Updated Сегодня, 18:12

Пожар в укрытии

Пожар произошёл в укрытии многоквартирного дома в Белгороде

9 марта 2024, 15:43
Фото: Fonar.tv
Пожар в укрытии

Ночью в Белгороде загорелось укрытие в доме на Белгородском проспекте, 77

Как сообщает «Fonar.tv», пожар произошёл в укрытии дома № 77 на Белгородском проспекте в ночь с 8 на 9 марта. Дверь в укрытие не закрывалась, а также в помещении хранились легковоспламеняющиеся материалы.

Пожар произошёл в укрытии дома № 77 на Белгородском проспекте. С их слов, в помещении хранили горючие материалы, а дверь не закрывалась.

По данным МЧС к ликвидации пожара привлекли 15 человек и 5 единиц техники, в том числе 12 человек и 3 единицы техники от ведомства. Возгорание возникло в 4:43, а локализовать и ликвидировать огонь смогли к 4:59.

Как рассказали местные жители, они неоднократно в течение года обращались в пожарный надзор, УГЖН, полицию, ГУ МЧС, однако, меры реагирования не были приняты.

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#Город#Видео#Общество#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Укрытие#Разрушения#Михаил Дьяченко
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