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Posted Вчера, 15:08

Published Вчера, 15:08

Modified Вчера, 15:10

Updated Вчера, 15:10

Министр прокомментировал случай с ребёнком, которого сбила машина в Белгороде

Министр прокомментировал случай с ребёнком, которого сбила машина в Белгороде

14 февраля 2024, 15:08
Фото: 1MI
Речь идёт о происшествии, которое случилось в областном центре в районе улицы Конева при объявлении ракетной опасности. При звуках сирены ребёнок решил перебежать дорогу на красный свет и попал под машину. Случай прокомментировал региональный министр образования Андрей Милёхин.
Сюжет
ДТП

В ходе брифинга чиновник ответил на вопрос о том, какие выводы сделало министерство после происшествия с ребёнком и будут ли учителя как-то работать с детьми, чтобы они понимали, как себя вести в таких ситуациях.

Милёхин напомнил, что с 1 сентября каждый учебный день, независимо от формата, начинается с 15-минутного инструктажа по выработке автоматических навыков поведения в ситуациях угрозы военного характера.

Мы будем продолжать проводить эти инструктажи. Их никто не отменял. Безусловно, этот случай печальный.
Андрей Милёхин

Напомним, с 19 февраля белгородские школьники могут выйти на очное обучение при согласии родителей, которые должны были заполнить специальные согласия.

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#ДТП#Авария#Новости Белгорода#Школьник#Уроки#Белгород#Кристина Семенчук#Ракетная опасность
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