Министр прокомментировал случай с ребёнком, которого сбила машина в Белгороде

Posted Вчера, 15:08
Published Вчера, 15:08
Modified Вчера, 15:10
Updated Вчера, 15:10
В ходе брифинга чиновник ответил на вопрос о том, какие выводы сделало министерство после происшествия с ребёнком и будут ли учителя как-то работать с детьми, чтобы они понимали, как себя вести в таких ситуациях.
Милёхин напомнил, что с 1 сентября каждый учебный день, независимо от формата, начинается с 15-минутного инструктажа по выработке автоматических навыков поведения в ситуациях угрозы военного характера.
Мы будем продолжать проводить эти инструктажи. Их никто не отменял. Безусловно, этот случай печальный.
Андрей Милёхин
Напомним, с 19 февраля белгородские школьники могут выйти на очное обучение при согласии родителей, которые должны были заполнить специальные согласия.