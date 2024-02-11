Белгородские школьники на дистанте смогут сдать ОГЭ и ЕГЭ в особом формате

Министр просвещения РФ Кравцов посетил Белгородскую область

Речь идёт только о тех школах, которые попадут в список регионального правительства. Перечень чиновники представят в скором времени. ОГЭ и ЕГЭ ученики будут сдавать по аналогии с прошлым годом, когда вводили упрощённый формат. Об этом сообщают губернатор Вячеслав Гладков и пресс-служба министерства.