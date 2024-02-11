Белгородские школьники на дистанте смогут сдать ОГЭ и ЕГЭ в особом формате

Posted Вчера, 17:42
Published Вчера, 17:42
Modified Вчера, 17:44
Updated Вчера, 17:44
11 февраля в Белгородскую область с рабочим визитом приехал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По итогам его поездки принято два решения.
Так, глава федерального министерства одобрил инициативу об упрощении процедуры сдачи ЕГЭ и ОГЭ для школьников, которые проходят обучение в дистанционном формате. Сделают это по аналогии с тем, как было в прошлом учебном году.
Мы обратились с просьбой о том, чтобы установить особый формат сдачи ЕГЭ и ОГЭ в этом году для конкретного перечня школ, которые у нас находятся на дистанционном обучении. Важно дать такую возможность только тем детям, которые учатся в образовательных учреждениях с 1 сентября, чтобы избежать перетока из других регионов.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Сергей Кравцов заявил, что считает эту инициативу правильной. Теперь регион должен передать Минпросвещения РФ список школ, на учеников которых будет распространяться упрощённая процедура сдачи экзаменов. После этого федеральное ведомство проработает вопрос установления особого режима сдачи ОГЭ и ЕГЭ.
Второе решение касается помощи в восстановлении школ и детсадов, пострадавших от обстрелов в приграничье. Во время рабочей поездки Сергею Кравцову показали ремонтируемые объекты образования в Шебекинском горокруге. По итогам визита решено, что Белгородская область получит федеральную поддержку.
Помимо этого, Сергею Кравцову показали школу № 35 в Белгороде, «Территорию успеха» в Новосадовом и кампус Центра выявления и поддержки одарённых детей на площадке образовательного комплекса «Алгоритм успеха».