Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Учебники

Не все белгородские школьники будут писать всероссийские проверочные работы

12 февраля 2024, 13:12
Фото: 1MI
Учебники

В минобре рассказали об особенностях сдачи ВПР в Белгородской области

Вопрос о процедуре сдачи работ задали родители школьников. Они поинтересовались, будут ли в этом году проверочные работы или их написание отменили. На вопрос ответил глава регионального минобра.

Белгородцы интересуются, будут ли дети в этом году сдавать всероссийские проверочные работы (ВПР). Оказалось, что будут, но не во всех муниципалитетах Белгородской области.

Всероссийские проверочные работы в Белгородской области будут организованы в соответствии с федеральным графиком проведения ВПР в 2024 году, утверждённым Рособрнадзором. ВПР предполагают очный формат участия. В образовательных организациях, которые в период с 19 марта по 17 мая 2024 года будут осуществлять обучение в дистанционном формате, ВПР проводиться не будут.
Андрей Милёхин, замгубернатора — министр образования Белгородской области

Кроме этого, родители девятиклассников в Строителе попросили отменить сдачу ОГЭ в этом году. «По аналогии с прошлым учебным годом отмените ОГЭ ученикам 9 -х классов в Строителе. Можно выдать аттестаты по итоговым годовым оценкам. Дети в сплошном стрессе», — отметила белгородка.

Милёхин отметил, что право на отмену итоговой аттестации есть только у федеральной власти.

Напомним, что в прошлом году школьники писали ВПР с марта по май.

Когда в Белгородской области пройдут проверочные работы для школьников в 2023 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Минкульт: Театр не может заполнять зал более чем на 75% из-за обстановки в БелгородеОпределена компания, которая займётся ямочным ремонтом в Белгороде за 4,7 млн рублей«От прилёта факелом вспыхнет»: укрытие под Белгородом установили рядом с газопроводом
#Общество#Белгородская область#Школьники#Экзамен#Белгород#Андрей Милёхин#ВПР#Александра Склярова
Подпишитесь
ВСУ атаковали белгородское село: пострадали дома и хозпостройки
Сегодня, 13:26
«Это парадные отчёты»: Гладков не оценил доклады глав о поддержке белгородских семей
Сегодня, 11:39
Белгородская область вошла в число четырёх регионов РФ, где снизилось качество жизни
Сегодня, 06:53
Белгородский экс-чиновник Иван Будлов будет развивать жилищную сферу в РФ
Сегодня, 06:59
ВСУ обстреляли два жилых дома в Белгородской области
Сегодня, 13:03