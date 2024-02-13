Белгородка погибла в массовом ДТП на воронежской трассе

Posted Вчера, 14:44
Published Вчера, 14:44
Modified Вчера, 14:46
Updated Вчера, 14:46
ДТП произошло в полдень 13 февраля в Острогожском районе Воронежской области. На трассе Воронеж — Луганск 36-летняя москвичка на Toyota Land Cruiser выехала на встречку, где её авто столкнулось с «Ладой Калиной». За рулём отечественной машины был 55-летний житель Россошанского района.
По инерции «Калина» столкнулась с Kia Ceed: иномаркой управлял 40-летний житель Воронежской области. Kia Ceed в свою очередь также по инерции столкнулась с Kia Spectra. Управлял последним житель Белгородской области.
В аварии погибла пассажирка Kia Ceed — жительница Белгородской области. Женщина скончалась на месте до приезда медиков. В карете скорой помощи скончался водитель этой машины.
Травмы получили водитель Toyota и ещё один пассажир Kia Ceed. Пострадавших доставили в больницу.
Полицейские начали проверку. Сейчас они устанавливают обстоятельства и причины аварии.