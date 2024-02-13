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Posted Вчера, 14:44

Published Вчера, 14:44

Modified Вчера, 14:46

Updated Вчера, 14:46

Смертельное ДТП в Воронежской области

Белгородка погибла в массовом ДТП на воронежской трассе

13 февраля 2024, 14:44
Фото: Telegram-канал «Полиция Воронежской области»
Смертельное ДТП в Воронежской области

Два человека погибли, ещё двое пострадали в ДТП в Воронежской области

Авария произошла сегодня, 13 февраля, в Острогожском районе. В ДТП погибли два человека, ещё четыре получили травмы. Подробности сообщают правоохранители Воронежской области в своём Telegram-канале.
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ДТП

ДТП произошло в полдень 13 февраля в Острогожском районе Воронежской области. На трассе Воронеж — Луганск 36-летняя москвичка на Toyota Land Cruiser выехала на встречку, где её авто столкнулось с «Ладой Калиной». За рулём отечественной машины был 55-летний житель Россошанского района.

По инерции «Калина» столкнулась с Kia Ceed: иномаркой управлял 40-летний житель Воронежской области. Kia Ceed в свою очередь также по инерции столкнулась с Kia Spectra. Управлял последним житель Белгородской области.

В аварии погибла пассажирка Kia Ceed — жительница Белгородской области. Женщина скончалась на месте до приезда медиков. В карете скорой помощи скончался водитель этой машины.

Травмы получили водитель Toyota и ещё один пассажир Kia Ceed. Пострадавших доставили в больницу.

Полицейские начали проверку. Сейчас они устанавливают обстоятельства и причины аварии.

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