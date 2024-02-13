Белгородка погибла в массовом ДТП на воронежской трассе

ДТП произошло в полдень 13 февраля в Острогожском районе Воронежской области. На трассе Воронеж — Луганск 36-летняя москвичка на Toyota Land Cruiser выехала на встречку, где её авто столкнулось с «Ладой Калиной». За рулём отечественной машины был 55-летний житель Россошанского района.