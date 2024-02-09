Годовалая девочка погибла в страшном ДТП в Белгородской области

Posted 9 февраля, 14:51
Published 9 февраля, 14:51
Modified 9 февраля, 14:53
Updated 9 февраля, 14:53
В страшном ДТП в Белгородской области погибли женщина и её годовалая дочь. Авария произошла в Вейделевском районе на трассе Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки. Женщина за рулём автомобиля Kia выехала на встречную полосу, иномарка столкнулась с грузовиком.
В аварии погибла автомобилистка. Её дочь находилась в детском кресле. Девочку с травмами доставили в больницу, но она скончалась. Ещё один пассажир иномарки был осмотрен медиками на месте, но затем его отпустили.
Как установили правоохранители, женщина получила водительские права всего три недели назад. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
Напомним, ночью 7 февраля в районе дома №105а на улице Константина Заслонова в Белгороде водитель иномарки выехал на встречку и столкнулся с другим авто. Автомобилист скончался на месте. Пострадали трое его пассажиров и ещё один пассажир второго автомобиля.