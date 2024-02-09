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Posted 9 февраля, 14:51

Published 9 февраля, 14:51

Modified 9 февраля, 14:53

Updated 9 февраля, 14:53

ДТП в Вейделевском районе

Годовалая девочка погибла в страшном ДТП в Белгородской области

9 февраля 2024, 14:51
Фото: ГИБДД по Белгородской области
ДТП в Вейделевском районе

Белгородка и её годовалая дочь погибли в ДТП с грузовиком

Авария произошла в Вейделевском районе. Погибли водитель авто и её годовалая дочь. Ещё один пассажир этой машины пострадал, но врачи уже отпустили его домой, сообщили в УГИБДД по региону.

В страшном ДТП в Белгородской области погибли женщина и её годовалая дочь. Авария произошла в Вейделевском районе на трассе Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки. Женщина за рулём автомобиля Kia выехала на встречную полосу, иномарка столкнулась с грузовиком.

В аварии погибла автомобилистка. Её дочь находилась в детском кресле. Девочку с травмами доставили в больницу, но она скончалась. Ещё один пассажир иномарки был осмотрен медиками на месте, но затем его отпустили.

Как установили правоохранители, женщина получила водительские права всего три недели назад. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, ночью 7 февраля в районе дома №105а на улице Константина Заслонова в Белгороде водитель иномарки выехал на встречку и столкнулся с другим авто. Автомобилист скончался на месте. Пострадали трое его пассажиров и ещё один пассажир второго автомобиля.

ДТП в Вейделевском районе
Видео: ГИБДД по Белгородской области
Смертельное ДТП в Белгороде: один человек погиб, ещё четверо пострадали
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