В полиции раскрыли подробности ДТП с «прилёгшей» иномаркой в центре Белгорода

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, произошедшего днём 16 января на проспекте Славы. Автомобили УАЗ «Патриот» и Volvo столкнулись при перестроении. Иномарка наехала на кучу снега и «легла набок».
Как сообщается, никто из участников аварии в больницу в результате случившегося не обращался. Правоохранителям предстоит установить причины и обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что в 2023 году белгородцы более 3 млн раз нарушили скоростной режим на дорогах. Это на 93% больше, чем в 2022 году. Подавляющее большинство всех нарушений связано именно с превышением скорости.
В начале декабря в Белгороде произошло смертельное ДТП с тремя иномарками. Автомобили столкнулись на улице Донецкой. Renault выехал на встречку, где последовательно врезался в две машины. Погиб 36-летний пассажир Renault.