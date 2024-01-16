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Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

ДТП на проспекте Славы в Белгороде

В полиции раскрыли подробности ДТП с «прилёгшей» иномаркой в центре Белгорода

16 января 2024, 14:17
Фото: УМВД по Белгородской области
ДТП на проспекте Славы в Белгороде

В Белгороде столкнулись Volvo и УАЗ «Патриот»

ДТП произошло на проспекте Славы. Иномарка и УАЗ столкнулись при перестроении. За медпомощью никто из участников аварии не обращался. Обстоятельства происшествия устанавливает полиция, рассказали в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, произошедшего днём 16 января на проспекте Славы. Автомобили УАЗ «Патриот» и Volvo столкнулись при перестроении. Иномарка наехала на кучу снега и «легла набок».

Как сообщается, никто из участников аварии в больницу в результате случившегося не обращался. Правоохранителям предстоит установить причины и обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в 2023 году белгородцы более 3 млн раз нарушили скоростной режим на дорогах. Это на 93% больше, чем в 2022 году. Подавляющее большинство всех нарушений связано именно с превышением скорости.

В начале декабря в Белгороде произошло смертельное ДТП с тремя иномарками. Автомобили столкнулись на улице Донецкой. Renault выехал на встречку, где последовательно врезался в две машины. Погиб 36-летний пассажир Renault.

ДТП на проспекте Славы в БелгородеДТП на проспекте Славы в Белгороде
ДТП на проспекте Славы в БелгородеДТП на проспекте Славы в Белгороде
ДТП на проспекте Славы в Белгороде
Фото: УМВД по Белгородской области
Белгородцы в прошлом году более 3 млн раз нарушили скоростной режим на дорогах
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#Город#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Автомобиль#Иномарка#Столкновение#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых
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