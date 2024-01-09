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СК

СК изучит подробности смертельного ДТП со следовавшим из Белгорода автобусом

9 января 2024, 08:02
Фото: 1MI
СК

Следком проверит обстоятельства смертельной аварии с автобусом под Курском

В начале января в Курской области произошло смертельное ДТП с участием следовавшего из Белгорода автобуса. 65-летний водитель скончался, три пассажирки пострадали. Следком расследует обстоятельства произошедшей аварии, сообщили «Курские известия».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего в Курской области ДТП.

В настоящий момент проводится процессуальная проверка. Об обстоятельствах аварии и результатах расследования Бастрыкин поручил доложить ему.

4 января в деревне Бавыкино в Обоянском районе Курской области столкнулись КамАЗ и следовавший из Белгорода автобус «Неман». В результате аварии погиб 65-летний водитель автобуса. Ранения получили три пассажирки 18, 47 и 50 лет. Пострадавших госпитализировали.

Водитель погиб, пассажиры ранены: автобус из Белгорода попал в ДТП в Курской области
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#Происшествия#Курская область#Уголовное дело#Автобус#КамАЗ#Черноземье#Ск#Белгород#Александр бастрыкин#Автомобильная авария#Александра Склярова#Смертельная авария
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