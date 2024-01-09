СК изучит подробности смертельного ДТП со следовавшим из Белгорода автобусом

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего в Курской области ДТП.
В настоящий момент проводится процессуальная проверка. Об обстоятельствах аварии и результатах расследования Бастрыкин поручил доложить ему.
4 января в деревне Бавыкино в Обоянском районе Курской области столкнулись КамАЗ и следовавший из Белгорода автобус «Неман». В результате аварии погиб 65-летний водитель автобуса. Ранения получили три пассажирки 18, 47 и 50 лет. Пострадавших госпитализировали.