Три иномарки столкнулись в Белгороде, есть погибший

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
7 декабря в Белгороде произошло смертельное ДТП. На улице Донецкой столкнулись Renault, Hyundai и Honda. Авария произошла в 07:50.
По предварительным данным УМВД, Renault выехал на встречку, где столкнулся сначала с Hyundai, а после — с Honda. На месте погиб 36-летний пассажир первой иномарки. Водители Renault и Hyundai — 47-летняя женщина и 50-летний мужчина — пострадали, их отвезли в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ещё одно ДТП с пострадавшим в Белгороде произошло 3 декабря. В тот день на улице Костюкова ВАЗ-2105 сбил 15-летнего подростка.