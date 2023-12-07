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Published Сегодня, 10:23

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ГИБДД

Три иномарки столкнулись в Белгороде, есть погибший

7 декабря 2023, 10:23
Фото: 1MI
ГИБДД

В Белгороде произошло смертельное ДТП

Участниками аварии стали Renault, Hyundai и Honda. На месте погиб пассажир первой иномарки. Ещё два человека пострадали, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

7 декабря в Белгороде произошло смертельное ДТП. На улице Донецкой столкнулись Renault, Hyundai и Honda. Авария произошла в 07:50.

По предварительным данным УМВД, Renault выехал на встречку, где столкнулся сначала с Hyundai, а после — с Honda. На месте погиб 36-летний пассажир первой иномарки. Водители Renault и Hyundai — 47-летняя женщина и 50-летний мужчина — пострадали, их отвезли в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ещё одно ДТП с пострадавшим в Белгороде произошло 3 декабря. В тот день на улице Костюкова ВАЗ-2105 сбил 15-летнего подростка.

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