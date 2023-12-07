Три иномарки столкнулись в Белгороде, есть погибший

По предварительным данным УМВД, Renault выехал на встречку, где столкнулся сначала с Hyundai, а после — с Honda. На месте погиб 36-летний пассажир первой иномарки. Водители Renault и Hyundai — 47-летняя женщина и 50-летний мужчина — пострадали, их отвезли в больницу.