Аварии из-за снежной сказки: непогода в Белгородской области привела к нескольким ДТП

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Из-за свалившегося на Белгородскую область снегопада уже случилось несколько аварий. Например, на дороге Белгород — Короча три автомобиля вылетели с проезжей части в кювет, один из них перевернулся.
Подобная ситуация и в Белгороде: на проспекте Ватутина водитель не справился с управлением и съехал с дороги на обочину. На Сумской из-за скользких и заснеженных дорог столкнулись две машины.
Очевидцы сообщили о ещё одной аварии, которая случилась на трассе между Белгородом и Шебекино. Водитель иномарки тоже оказался в кювете.
Напомним, что на улице Мичурина произошло ДТП с участием фуры, из-за чего оказалось нарушено движение маршрута №26.