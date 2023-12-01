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Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Авария на проспекте Ватутина

Аварии из-за снежной сказки: непогода в Белгородской области привела к нескольким ДТП

1 декабря 2023, 11:54
Фото: Telegram-канал "Жесть Белгород"
Авария на проспекте Ватутина

В Белгородской области несколько авто оказались в кювете из-за снега

Сегодня, 1 декабря, Белгород и область накрыло снегопадом. Из-за непогоды многие водители не смогли справиться с управлением и попали в ДТП. Фото и видео с мест происшествий очевидцы опубликовали в соцсетях.
Сюжет
ДТП

Из-за свалившегося на Белгородскую область снегопада уже случилось несколько аварий. Например, на дороге Белгород — Короча три автомобиля вылетели с проезжей части в кювет, один из них перевернулся.

Подобная ситуация и в Белгороде: на проспекте Ватутина водитель не справился с управлением и съехал с дороги на обочину. На Сумской из-за скользких и заснеженных дорог столкнулись две машины.

Очевидцы сообщили о ещё одной аварии, которая случилась на трассе между Белгородом и Шебекино. Водитель иномарки тоже оказался в кювете.

Напомним, что на улице Мичурина произошло ДТП с участием фуры, из-за чего оказалось нарушено движение маршрута №26.

ДТП на СумскойДТП на Сумской
Авария на проспекте ВатутинаАвария на проспекте Ватутина
ДТП на Сумской
Фото: Группа ВК "Авто Белгород"
Авария на трассе Белгород - Шебекино
Видео: Telegram-канал "Белгород №1"
ДТП на трассе Белгород - Короча
Видео: Telegram-канал "Жесть Белгород"
ДТП с фурой перекрыло движение в Белгороде и изменило маршрут одного из автобусов
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#Видео#Белгородская область#ДТП#Аварии#Снег#Фото#Белгород#Александра Склярова
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