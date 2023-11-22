Под Белгородом пенсионер сбил подростка, хотел скрыться, но вновь попал в ДТП

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Передано в суд уголовное дело по факту гибели подростка в ДТП. Происшествие случилось 30 июля 2023 года. Около пяти часов вечера в Октябрьском Белгородского района автомобиль выехал на обочину и сбил 11-летнего подростка. Потерпевший в итоге скончался в больнице от полученных травм.
Известно, что за рулём автомобиля был 74-летний мужчина. По информации СК, белгородец пытался скрыться с места ДТП, но по пути попал в ещё одну аварию. Установлено, что он вновь не справился с управлением и въехал в дерево. Пенсионера после аварии госпитализировали.
Уголовное дело возбудили по статье за нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с оставлением места аварии (п. б ч. 4 ст. 264 УК РФ — от пяти до 12 лет тюрьмы). Расследование завершено. Дело направлено в суд.
Напомним, что в первый день обильного снегопада в регионе, 20 ноября, в авариях пострадали пятеро детей. Один из них — годовалый мальчик.