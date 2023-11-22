Под Белгородом пенсионер сбил подростка, хотел скрыться, но вновь попал в ДТП

Известно, что за рулём автомобиля был 74-летний мужчина. По информации СК, белгородец пытался скрыться с места ДТП, но по пути попал в ещё одну аварию. Установлено, что он вновь не справился с управлением и въехал в дерево. Пенсионера после аварии госпитализировали.