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ДТП

Под Белгородом пенсионер сбил подростка, хотел скрыться, но вновь попал в ДТП

22 ноября 2023, 11:52
Фото: 1MI
ДТП

Пожилого белгородца будут судить за гибель подростка на дороге

Авария произошла в июле. Пенсионер сбил 11-летнего подростка, тот скончался в больнице. В региональном следкоме сообщили, что пожилой водитель пытался скрыться с места, но попал в ещё одно ДТП.
Сюжет
ДТП

Передано в суд уголовное дело по факту гибели подростка в ДТП. Происшествие случилось 30 июля 2023 года. Около пяти часов вечера в Октябрьском Белгородского района автомобиль выехал на обочину и сбил 11-летнего подростка. Потерпевший в итоге скончался в больнице от полученных травм.

Известно, что за рулём автомобиля был 74-летний мужчина. По информации СК, белгородец пытался скрыться с места ДТП, но по пути попал в ещё одну аварию. Установлено, что он вновь не справился с управлением и въехал в дерево. Пенсионера после аварии госпитализировали.

Уголовное дело возбудили по статье за нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с оставлением места аварии (п. б ч. 4 ст. 264 УК РФ — от пяти до 12 лет тюрьмы). Расследование завершено. Дело направлено в суд.

Напомним, что в первый день обильного снегопада в регионе, 20 ноября, в авариях пострадали пятеро детей. Один из них — годовалый мальчик.

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