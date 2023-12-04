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ГИБДД

В Белгороде подросток попал под колёса «Жигулей»

4 декабря 2023, 09:53
Фото: 1MI
ГИБДД

Три человека пострадали в ДТП за день

В воскресенье, 3 декабря, в Белгородской области случилось сразу два ДТП с пострадавшими. Всего ранены трое человек, включая несовершеннолетнего жителя Белгорода. Подробности сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

3 декабря в Белгородской области произошло две аварии с пострадавшими. Первое ДТП случилось в Белгороде в 20:55 на улице Костюкова. 30-летний водитель за рулём ВАЗ-2105 сбил 15-летнего парня. Подросток шёл по нерегулируемому пешеходному переходу. Парня с травмами отвезли в больницу.

Ещё одна авария произошла в Валуйском городском округе в 00:45. 42-летний водитель управлял КамАЗом в составе полуприцепа. На втором километре автодороги Валуйки — Алексеевка — Красное грузовик въехал в другой КамАЗ, который в это время стоял на проезжей части. Оба водителя пострадали.

Напомним, что в пятницу, 1 декабря, Белгородскую область накрыло снегом, из-за чего в регионе случилось несколько аварий. Например, в Белгороде водитель не справился с управлением и съехал с дороги на обочину, а на трассе Белгород — Короча один автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Аварии из-за снежной сказки: непогода в Белгородской области привела к нескольким ДТП
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#Белгородская область#ДТП#Аварии#КамАЗ#Подросток#Белгород#Валуйский горокруг#Александра Склярова
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