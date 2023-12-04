В Белгороде подросток попал под колёса «Жигулей»

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
3 декабря в Белгородской области произошло две аварии с пострадавшими. Первое ДТП случилось в Белгороде в 20:55 на улице Костюкова. 30-летний водитель за рулём ВАЗ-2105 сбил 15-летнего парня. Подросток шёл по нерегулируемому пешеходному переходу. Парня с травмами отвезли в больницу.
Ещё одна авария произошла в Валуйском городском округе в 00:45. 42-летний водитель управлял КамАЗом в составе полуприцепа. На втором километре автодороги Валуйки — Алексеевка — Красное грузовик въехал в другой КамАЗ, который в это время стоял на проезжей части. Оба водителя пострадали.
Напомним, что в пятницу, 1 декабря, Белгородскую область накрыло снегом, из-за чего в регионе случилось несколько аварий. Например, в Белгороде водитель не справился с управлением и съехал с дороги на обочину, а на трассе Белгород — Короча один автомобиль съехал в кювет и перевернулся.