В Белгороде подросток попал под колёса «Жигулей»

Напомним, что в пятницу, 1 декабря, Белгородскую область накрыло снегом, из-за чего в регионе случилось несколько аварий. Например, в Белгороде водитель не справился с управлением и съехал с дороги на обочину, а на трассе Белгород — Короча один автомобиль съехал в кювет и перевернулся.