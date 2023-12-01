Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:01

Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

ДТП с фурой на Мичурина

ДТП с фурой перекрыло движение в Белгороде и изменило маршрут одного из автобусов

1 декабря 2023, 09:01
Фото: "БелПлюс"
ДТП с фурой на Мичурина

Фура перегородила улицу в Белгороде из-за ДТП

Авария произошла на улице Мичурина. Из-за этого автобус № 26 пока будет следовать только до кольца Студенческая — Промышленная. Минтранс предупреждает о возможных задержках на маршруте.

1 декабря в Белгороде произошло ДТП с участием фуры. Авария случилась на улице Мичурина — в районе завода «Краски Квил». В результате большегруз перегородил проезжую часть.

Авария внесла корректировки в маршрут автобуса № 26. Временно он будет следовать только до кольца Студенческая — Промышленная. В работе автобуса возможны задержки.

Пока же доехать до оптового рынка белгородцам предлагают на автобусе № 42.

Ранее стали известны подробности ДТП на «Водстрое» в Белгороде. На переходе автобус сбил пешехода. Сообщается, что он шёл на красный свет.

ДТП с фурой на Мичурина ДТП с фурой на Мичурина
ДТП с фурой на Мичурина ДТП с фурой на Мичурина
ДТП с фурой на Мичурина
Фото: "БелПлюс"
Ищите мелочь: утро в Белгороде началось со сбоев
Узнать подробнее
Читайте также:
Ледяная дорога и буксующие фуры. На что жалуются белгородцы в заснеженный день?Металлические трубы упали на белгородца в результате столкновения фур под ВоронежемПенсионерка погибла под колёсами фуры в Белгороде
#Город#Белгородская область#Происшествия#Автобус#Новости Белгорода#Фура#Перекрытие#Инна Рогова#Белгород
Подпишитесь
«Есть дикие люди, они пугаются»: белгородка с кибер-рукой рассказала о своей жизни
Сегодня, 08:26
«Очередной обман»? Белгородцы так и не получили в ноябре ключи от Новой жизни
Сегодня, 07:23
Эксперты оценили ситуацию с ВИЧ в Белгородской области
Сегодня, 08:37
«Где хвалёная техника?» Гладков ответил на претензии белгородцев по уборке снега
Сегодня, 06:51
Нанёс ущерб бюджету области: в ФСБ дали подробности по делу задержанного руководителя
Сегодня, 09:41
В выходные белгородцы послушают классическую музыку и покажут свои швейные навыки
Сегодня, 06:03