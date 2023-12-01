ДТП с фурой перекрыло движение в Белгороде и изменило маршрут одного из автобусов

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
1 декабря в Белгороде произошло ДТП с участием фуры. Авария случилась на улице Мичурина — в районе завода «Краски Квил». В результате большегруз перегородил проезжую часть.
Авария внесла корректировки в маршрут автобуса № 26. Временно он будет следовать только до кольца Студенческая — Промышленная. В работе автобуса возможны задержки.
Пока же доехать до оптового рынка белгородцам предлагают на автобусе № 42.
Ранее стали известны подробности ДТП на «Водстрое» в Белгороде. На переходе автобус сбил пешехода. Сообщается, что он шёл на красный свет.