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Published Сегодня, 08:52

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Дорожная камера

Белгородцы в прошлом году более 3 млн раз нарушили скоростной режим на дорогах

16 января 2024, 08:52
Фото: 1MI
Дорожная камера

Белгородцы стали чаще превышать скорость на дорогах

В 2023 году в области зарегистрировали на 93% больше, чем в 2022 году нарушений ПДД. Большая часть нарушений связана с превышением скорости. Об этом сообщили в минтрансе Белгородской области.

В прошлом году белгородцы стали чаще нарушать скоростной режим на дорогах. Это нарушение является основной причиной аварий на территории области. Для контроля скорости в регионе уставлено 470 комплексов фотовидеофиксации.

В 2023 году камеры зарегистрировали 3,3 млн нарушений. Это на 93% больше, чем годом ранее. 96% всех нарушений связаны с превышением скорости.

Также отметим, что 1,99% нарушений — это движение по выделенной полосе общественного транспорта, ещё 1,97% — неправильная парковка.

Напомним, что на новогодних праздниках произошло жёсткое ДТП, в котором погибли два человека. Водитель отечественного авто превысил скорость и не справился с управлением. Легковушка вылетела на встречку и столкнулась с КамАЗом.

Двое погибших: в Белгородской области КамАЗ смял легковушку
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#Общество#Белгородская область#Нарушения#Скорость#Белгород#Алина Харина#Высокая скорость#Нарушения пдд
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