Белгородцы в прошлом году более 3 млн раз нарушили скоростной режим на дорогах

Белгородцы стали чаще превышать скорость на дорогах

В 2023 году в области зарегистрировали на 93% больше, чем в 2022 году нарушений ПДД. Большая часть нарушений связана с превышением скорости. Об этом сообщили в минтрансе Белгородской области.