Белгородцы в прошлом году более 3 млн раз нарушили скоростной режим на дорогах

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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В прошлом году белгородцы стали чаще нарушать скоростной режим на дорогах. Это нарушение является основной причиной аварий на территории области. Для контроля скорости в регионе уставлено 470 комплексов фотовидеофиксации.
В 2023 году камеры зарегистрировали 3,3 млн нарушений. Это на 93% больше, чем годом ранее. 96% всех нарушений связаны с превышением скорости.
Также отметим, что 1,99% нарушений — это движение по выделенной полосе общественного транспорта, ещё 1,97% — неправильная парковка.
Напомним, что на новогодних праздниках произошло жёсткое ДТП, в котором погибли два человека. Водитель отечественного авто превысил скорость и не справился с управлением. Легковушка вылетела на встречку и столкнулась с КамАЗом.