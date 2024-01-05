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Разбитая машина

Водитель погиб, пассажиры ранены: автобус из Белгорода попал в ДТП в Курской области

5 января 2024, 12:17
Фото: 1MI
Разбитая машина

Белгородский междугородний автобус столкнулся с грузовиком под курской Обоянью

ДТП произошло днём 4 января. По данным курского УГИБДД, автобус, следовавший из Белгорода столкнулся с КамАЗом.
Сюжет
ДТП

Столкновение случилось около полудня в деревне Бавыкино. По данным курских СМИ, белгородский автобус «Неман» следовал по маршруту «Белгород-Обоянь». В результате аварии погиб 65-летний водитель автобуса и ранены три пассажирки — 18, 47 и 50 лет. Их доставили в больницу. О состоянии 35-летнего водителя грузовика пока ничего неизвестно. По ДТП полиция проводит проверку.

Авария в Курской областиАвария в Курской области
Авария в Курской областиАвария в Курской области
Авария в Курской областиАвария в Курской области
Авария в Курской области
Фото: vk.com/oboyanweb

Напомним, в конце декабря в Белгороде произошла авария с участием общественного транспорта. ЛиАЗ врезался в ехавшую впереди иномарку. Пострадала пассажирка автобуса. А до этого в Губкине в ДТП попал пассажирский автобус, который так же столкнулся с иномаркой. В результате пострадали два пассажира. По обоим случаям правоохранители проводят проверку

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#ДТП#Происшествия#Курская область#Полиция#Автобус#Грузовик#Пассажиры#Раненые#Белгород#Погибший#Екатерина Никулина
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