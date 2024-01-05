Водитель погиб, пассажиры ранены: автобус из Белгорода попал в ДТП в Курской области

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Столкновение случилось около полудня в деревне Бавыкино. По данным курских СМИ, белгородский автобус «Неман» следовал по маршруту «Белгород-Обоянь». В результате аварии погиб 65-летний водитель автобуса и ранены три пассажирки — 18, 47 и 50 лет. Их доставили в больницу. О состоянии 35-летнего водителя грузовика пока ничего неизвестно. По ДТП полиция проводит проверку.
Напомним, в конце декабря в Белгороде произошла авария с участием общественного транспорта. ЛиАЗ врезался в ехавшую впереди иномарку. Пострадала пассажирка автобуса. А до этого в Губкине в ДТП попал пассажирский автобус, который так же столкнулся с иномаркой. В результате пострадали два пассажира. По обоим случаям правоохранители проводят проверку