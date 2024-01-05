Водитель погиб, пассажиры ранены: автобус из Белгорода попал в ДТП в Курской области

Напомним, в конце декабря в Белгороде произошла авария с участием общественного транспорта. ЛиАЗ врезался в ехавшую впереди иномарку. Пострадала пассажирка автобуса. А до этого в Губкине в ДТП попал пассажирский автобус, который так же столкнулся с иномаркой. В результате пострадали два пассажира. По обоим случаям правоохранители проводят проверку