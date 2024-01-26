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Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Смертельное ДТП в Шебекинском горокруге

Появилось видео с места страшного ДТП под Белгородом

26 января 2024, 08:29
Фото: УГИБДД по Белгородской области
Смертельное ДТП в Шебекинском горокруге

В ГИБДД показали видео с места аварии под Белгородом

В аварии погиб водитель маршрутки, ещё шесть человек пострадали. ДТП произошло сегодня утром, 26 января. Подробности сообщает ГИБДД по Белгородской области.
Сюжет
ДТП

60-летний водитель маршрутного автобуса не справился с управлением, маршрутка вылетела в кювет. Авария произошла на участке дороги Белгород — Шебекино — Волоконовка.

Как уточняет начальник Госавтоинспекции области Олег Толстой, водитель автобуса — житель Валуйского горокруга. Маршрутка ехала в сторону Шебекино. Водитель не выбрал безопасную скорость — транспорт вылетел в кювет и врезался в дерево.

От полученных травм водитель скончался на месте, ещё шесть пассажиров обратились за медпомощью. Всего в салоне автобуса находилось 11 человек. На месте ДТП сейчас работает следственно-оперативная группа, которая установит обстоятельства и причины аварии.

Смертельное ДТП в Шебекинском горокруге
Видео: УГИБДД по Белгородской области
Смертельное ДТП под Белгородом: водитель маршрутки погиб, шестеро пассажиров ранены
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