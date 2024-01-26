Появилось видео с места страшного ДТП под Белгородом

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
60-летний водитель маршрутного автобуса не справился с управлением, маршрутка вылетела в кювет. Авария произошла на участке дороги Белгород — Шебекино — Волоконовка.
Как уточняет начальник Госавтоинспекции области Олег Толстой, водитель автобуса — житель Валуйского горокруга. Маршрутка ехала в сторону Шебекино. Водитель не выбрал безопасную скорость — транспорт вылетел в кювет и врезался в дерево.
От полученных травм водитель скончался на месте, ещё шесть пассажиров обратились за медпомощью. Всего в салоне автобуса находилось 11 человек. На месте ДТП сейчас работает следственно-оперативная группа, которая установит обстоятельства и причины аварии.