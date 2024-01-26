Смертельное ДТП под Белгородом: водитель маршрутки погиб, шестеро пассажиров ранены

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Published Сегодня, 06:36
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Сегодня, 26 января, в 06:10 на автодороге Белгород — Шебекино — Волоконовка водитель маршрутного автобуса Ford Transit не справился с управлением, из-за чего транспорт вылетел в кювет.
В результате ДТП 60-летний водитель от полученных травм скончался на месте. Пострадали шестеро пассажиров — они обратились за медпомощью. Всего в салоне маршрутки находилось 11 человек.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и причины аварии. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.