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Под Белгородом в аварии погиб водитель автобуса

Смертельное ДТП под Белгородом: водитель маршрутки погиб, шестеро пассажиров ранены

26 января 2024, 06:36
Фото: 1MI

Под Белгородом в аварии погиб водитель автобуса

Всего в автобусе находилось 11 человек, сообщает УМВД России по Белгородской области. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Сюжет
ДТП

Сегодня, 26 января, в 06:10 на автодороге Белгород — Шебекино — Волоконовка водитель маршрутного автобуса Ford Transit не справился с управлением, из-за чего транспорт вылетел в кювет.

В результате ДТП 60-летний водитель от полученных травм скончался на месте. Пострадали шестеро пассажиров — они обратились за медпомощью. Всего в салоне маршрутки находилось 11 человек.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и причины аварии. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

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#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Маршрутка#Пассажиры#Белгород#Алина Харина#Погибший#Смертельное ДТП#Шебекинский горокруг
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