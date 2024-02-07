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Published Сегодня, 11:51

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ДТП

Смертельное ДТП в Белгороде: один человек погиб, ещё четверо пострадали

7 февраля 2024, 11:51
Фото: 1MI
ДТП

В Белгороде иномарка вылетела на встречку и врезалась в проезжавшую машину

ДТП произошло ночью 7 февраля. В результате аварии погиб водитель иномарки. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает УГИБДД по Белгородской области.
Сюжет
ДТП

7 февраля в 02:15 в районе дома №105а на улице Константина Заслонова 24-летний водитель за рулём Skoda выехал на встречку, после чего произошло столкновение с автомобилем ГАЗ. За рулём отечественной машины находился 31-летний мужчина.

В результате аварии водитель иномарки скончался на месте. Трое пассажиров — 23-летний парень и две девушки в возрасте 20 и 21 года — получили травмы. Также пострадал 35-летний пассажир ГАЗа.

Сейчас полицейские выясняют, что стало причиной ночного ДТП.

Смертельное ДТП в Белгороде
Видео: УГИБДД по Белгородской области
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