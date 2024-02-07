Смертельное ДТП в Белгороде: один человек погиб, ещё четверо пострадали

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
7 февраля в 02:15 в районе дома №105а на улице Константина Заслонова 24-летний водитель за рулём Skoda выехал на встречку, после чего произошло столкновение с автомобилем ГАЗ. За рулём отечественной машины находился 31-летний мужчина.
В результате аварии водитель иномарки скончался на месте. Трое пассажиров — 23-летний парень и две девушки в возрасте 20 и 21 года — получили травмы. Также пострадал 35-летний пассажир ГАЗа.
Сейчас полицейские выясняют, что стало причиной ночного ДТП.