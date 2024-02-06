Появились подробности смертельного ДТП под Белгородом: пострадавших было больше

5 февраля на автодороге Алексеевка — Мухоудеровка — Дальнее Чесночное 33-летняя женщина за рулём Volkswagen нарушила правила расположения на проезжей части и выехала на встречку, из-за чего иномарка столкнулась с УАЗом. За рулём отечественного авто находился 34-летний водитель.