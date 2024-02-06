Появились подробности смертельного ДТП под Белгородом: пострадавших было больше

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Published Сегодня, 09:55
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5 февраля на автодороге Алексеевка — Мухоудеровка — Дальнее Чесночное 33-летняя женщина за рулём Volkswagen нарушила правила расположения на проезжей части и выехала на встречку, из-за чего иномарка столкнулась с УАЗом. За рулём отечественного авто находился 34-летний водитель.
В результате аварии 10-летний мальчик, пассажир иномарки, скончался на месте. Водители автомобилей, а также 13-летняя пассажирка Volkswagen получили травмы.
По данному ДТП возбуждено уголовное дело по статье за нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека (ч.3 ст. 264 УК РФ). Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.