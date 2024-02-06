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Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Смертельное ДТП

Появились подробности смертельного ДТП под Белгородом: пострадавших было больше

6 февраля 2024, 09:55
Фото: скриншот из видео белгородского УМВД
Смертельное ДТП

По факту смертельного ДТП в Белгородской области возбудили уголовное дело

Авария произошла утром 5 февраля в Алексеевском горокруге. В результате ДТП погиб 10-летний мальчик. Также в аварии пострадала 13-летняя девочка. Подробности сообщает УМВД России по Белгородской области.
Сюжет
ДТП

5 февраля на автодороге Алексеевка — Мухоудеровка — Дальнее Чесночное 33-летняя женщина за рулём Volkswagen нарушила правила расположения на проезжей части и выехала на встречку, из-за чего иномарка столкнулась с УАЗом. За рулём отечественного авто находился 34-летний водитель.

В результате аварии 10-летний мальчик, пассажир иномарки, скончался на месте. Водители автомобилей, а также 13-летняя пассажирка Volkswagen получили травмы.

По данному ДТП возбуждено уголовное дело по статье за нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека (ч.3 ст. 264 УК РФ). Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Смертельное ДТП
Видео: скриншот из видео белгородского УМВД
10-летний ребёнок погиб в сгоревшем авто на белгородской трассе
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#Видео#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Уголовное дело#Дети#Белгород#Алина Харина#Смертельное ДТП#Алексеевский горокруг
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