10-летний ребёнок погиб в сгоревшем авто на белгородской трассе

По данным УМВД, около 7:40 на 14-м км автодороги Алексеевка — Мухоудеровка — Дальнее Чесночное 33-летняя женщина за рулём Volkswagen выехала на встречную полосу, где авто столкнулось с УАЗом. За рулём сидел 34-летний мужчина. После столкновения иномарка загорелась.