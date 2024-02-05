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Published Сегодня, 08:22

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Updated Сегодня, 08:24

Смертельное ДТП в Алексеевском горокруге

10-летний ребёнок погиб в сгоревшем авто на белгородской трассе

5 февраля 2024, 08:22
Фото: скриншот из видео белгородского УМВД
Смертельное ДТП в Алексеевском горокруге

Ребёнок погиб в ДТП в Белгородской области

Смертельная авария произошла в Алексеевском горокруге. В результате происшествия погиб 10-летний ребёнок. Подробности сообщили в региональном УМВД.

Полиция выясняет подробности ДТП, в котором погиб 10-летний мальчик. Авария произошла сегодня, 5 февраля, в Алексеевском горокруге.

По данным УМВД, около 7:40 на 14-м км автодороги Алексеевка — Мухоудеровка — Дальнее Чесночное 33-летняя женщина за рулём Volkswagen выехала на встречную полосу, где авто столкнулось с УАЗом. За рулём сидел 34-летний мужчина. После столкновения иномарка загорелась.

В результате аварии погиб 10-летний пассажир легковушки. Водителей госпитализировали. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют обстоятельства случившейся трагедии.

Напомним, ранее в ДТП в Белгороде пострадала трёхлетняя девочка. Малышка получила травмы в аварии с участием четырёх автомобилей.

Смертельное ДТП в Алексеевском горокруге
Видео: видео белгородского УМВД
Трёхлетняя белгородка пострадала в аварии с участием четырёх авто
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