10-летний ребёнок погиб в сгоревшем авто на белгородской трассе

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
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Updated Сегодня, 08:24
Полиция выясняет подробности ДТП, в котором погиб 10-летний мальчик. Авария произошла сегодня, 5 февраля, в Алексеевском горокруге.
По данным УМВД, около 7:40 на 14-м км автодороги Алексеевка — Мухоудеровка — Дальнее Чесночное 33-летняя женщина за рулём Volkswagen выехала на встречную полосу, где авто столкнулось с УАЗом. За рулём сидел 34-летний мужчина. После столкновения иномарка загорелась.
В результате аварии погиб 10-летний пассажир легковушки. Водителей госпитализировали. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют обстоятельства случившейся трагедии.
Напомним, ранее в ДТП в Белгороде пострадала трёхлетняя девочка. Малышка получила травмы в аварии с участием четырёх автомобилей.