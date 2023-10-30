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Трёхлетняя белгородка пострадала в аварии с участием четырёх авто

Трёхлетняя белгородка пострадала в аварии с участием четырёх авто

30 октября 2023, 13:43
Фото: 1MI
За вчерашний день в Белгородской области случилось две аварии с пострадавшими. В одном случае пострадала трёхлетняя девочка, во втором — погиб 71-летний мужчина. Подробности рассказали в УГИБДД по Белгородской области.
Сюжет
Авария

По известным данным, ДТП произошло в воскресенье, 29 октября, в 11:45 на улице Сумская в Белгороде. 45-летняя женщина управляла Nissan Juke, когда не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с авто Citroen C4 под управлением 28-летней девушки. В салоне второго автомобиля находилась трёхлетняя девочка.

Но на этом столкновения не закончились: 28-летняя белгородка врезалась в Mercedes-Benz, а тот столкнулся с Toyota Corolla.

В результате аварии пострадал только трёхлетний ребёнок.

Вечером того же дня ещё одна авария случилась в селе Новеньское Ивнянского района. 18-летний парень управлял Renault Megane, но не выбрал безопасную скорость движения и сбил 71-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

От полученных травм пешеход скончался.

Авария с участием четырёх авто
Видео: пресс-служба УГИБДД России по Белгородской области
Неудачный обгон: два водителя погибли в ДТП на белгородской трассе
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