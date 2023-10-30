Трёхлетняя белгородка пострадала в аварии с участием четырёх авто

По известным данным, ДТП произошло в воскресенье, 29 октября, в 11:45 на улице Сумская в Белгороде. 45-летняя женщина управляла Nissan Juke, когда не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с авто Citroen C4 под управлением 28-летней девушки. В салоне второго автомобиля находилась трёхлетняя девочка.