Трёхлетняя белгородка пострадала в аварии с участием четырёх авто

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
По известным данным, ДТП произошло в воскресенье, 29 октября, в 11:45 на улице Сумская в Белгороде. 45-летняя женщина управляла Nissan Juke, когда не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с авто Citroen C4 под управлением 28-летней девушки. В салоне второго автомобиля находилась трёхлетняя девочка.
Но на этом столкновения не закончились: 28-летняя белгородка врезалась в Mercedes-Benz, а тот столкнулся с Toyota Corolla.
В результате аварии пострадал только трёхлетний ребёнок.
Вечером того же дня ещё одна авария случилась в селе Новеньское Ивнянского района. 18-летний парень управлял Renault Megane, но не выбрал безопасную скорость движения и сбил 71-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.
От полученных травм пешеход скончался.