Стали известны подробности ДТП с ребёнком, пострадавшим во время взрывов в Белгороде

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Полиция проверяет обстоятельства аварии, в которой пострадал ребёнок. Происшествие случилось 7 февраля, когда над Белгородом раздались взрывы.
Ранее очевидцы сообщили, что мальчик испугался громких звуков и побежал через дорогу на красный сигнал светофора. Скорая забрала пострадавшего ребёнка.
В УМВД уточнили, что авария произошла в 16:30 в районе ул. Щорса, 48а. Пострадал 11-летний мальчик. Он попал под колёса Toyota Camry.
Полиция уточняет обстоятельства происшествия.