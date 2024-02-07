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Posted Сегодня, 15:18

Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

ДТП на Харгоре в Белгороде

Стали известны подробности ДТП с ребёнком, пострадавшим во время взрывов в Белгороде

7 февраля 2024, 15:18
Фото: скриншот из ТГ-канала «Белгород № 1»
ДТП на Харгоре в Белгороде

Полиция в Белгороде проверяет обстоятельства ДТП с участием ребёнка

Во время взрывов в Белгороде ребёнок испугался и побежал через дорогу на красный сигнал светофора — так утверждали очевидцы. Региональное УМВД опубликовало подробности происшествия и заявило, что проведёт проверку.
Сюжет
ДТП

Полиция проверяет обстоятельства аварии, в которой пострадал ребёнок. Происшествие случилось 7 февраля, когда над Белгородом раздались взрывы.

Ранее очевидцы сообщили, что мальчик испугался громких звуков и побежал через дорогу на красный сигнал светофора. Скорая забрала пострадавшего ребёнка.

В УМВД уточнили, что авария произошла в 16:30 в районе ул. Щорса, 48а. Пострадал 11-летний мальчик. Он попал под колёса Toyota Camry.

Полиция уточняет обстоятельства происшествия.

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