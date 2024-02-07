Стали известны подробности ДТП с ребёнком, пострадавшим во время взрывов в Белгороде

Полиция в Белгороде проверяет обстоятельства ДТП с участием ребёнка

Во время взрывов в Белгороде ребёнок испугался и побежал через дорогу на красный сигнал светофора — так утверждали очевидцы. Региональное УМВД опубликовало подробности происшествия и заявило, что проведёт проверку.