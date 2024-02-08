По вине белгородца в ДТП пострадала его жена, но он отделался лишь штрафом

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Белгородец мог лишиться водительских прав из-за ДТП, в котором пострадала его супруга. Однако мужчине повезло — он отделался лишь штрафом.
Летом прошлого года автомобилист вёл машину, не соблюдая скоростной режим. Он не справился с управлением, из-за чего авто съехало на обочину и врезалось в забор жилого дома. Пассажирка авто, супруга водителя, получила травмы средней тяжести.
В ходе судебного заседания житель региона признал свою вину полностью и раскаялся. Он подтвердил, что не справился с управлением и въехал в забор. Однако он попросил не назначать ему наказание в виде лишения водительских прав. Как объяснил мужчина, ему нужен автомобиль в связи с состоянием здоровья жены и необходимостью поездок на лечение.
Потерпевшая также подтвердила слова своего мужа. Она пояснила, что является инвалидом, а ещё они с супругом часто болеют, поэтому семье критически необходима машина для поездок. Женщина попросила не лишать её мужа водительских прав, а назначить ему штраф.
Суд решил не лишать белгородца водительского удостоверения. В итоге ему назначили административный штраф.
В прошлом году сотрудника одной из белгородских компаний осудили из-за ДТП с Renault Sandero. В ДТП пострадал водитель легковушки. Он получил тяжкий вред здоровью.