По вине белгородца в ДТП пострадала его жена, но он отделался лишь штрафом

В ходе судебного заседания житель региона признал свою вину полностью и раскаялся. Он подтвердил, что не справился с управлением и въехал в забор. Однако он попросил не назначать ему наказание в виде лишения водительских прав. Как объяснил мужчина, ему нужен автомобиль в связи с состоянием здоровья жены и необходимостью поездок на лечение.