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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Авто после ДТП

По вине белгородца в ДТП пострадала его жена, но он отделался лишь штрафом

8 февраля 2024, 13:15
Фото: Изображение Midjourney
Авто после ДТП

Белгородца оштрафовали после ДТП, в котором пострадала его супруга

Жителя региона могли лишить водительских прав, однако он и его супруга просили этого не делать. Им необходимо перемещаться на авто по состоянию здоровья. Суд решил, что мужчину нужно оштрафовать, сообщили в пресс-службе Валуйского районного суда.
Сюжет
ДТП

Белгородец мог лишиться водительских прав из-за ДТП, в котором пострадала его супруга. Однако мужчине повезло — он отделался лишь штрафом.

Летом прошлого года автомобилист вёл машину, не соблюдая скоростной режим. Он не справился с управлением, из-за чего авто съехало на обочину и врезалось в забор жилого дома. Пассажирка авто, супруга водителя, получила травмы средней тяжести.

В ходе судебного заседания житель региона признал свою вину полностью и раскаялся. Он подтвердил, что не справился с управлением и въехал в забор. Однако он попросил не назначать ему наказание в виде лишения водительских прав. Как объяснил мужчина, ему нужен автомобиль в связи с состоянием здоровья жены и необходимостью поездок на лечение.

Потерпевшая также подтвердила слова своего мужа. Она пояснила, что является инвалидом, а ещё они с супругом часто болеют, поэтому семье критически необходима машина для поездок. Женщина попросила не лишать её мужа водительских прав, а назначить ему штраф.

Суд решил не лишать белгородца водительского удостоверения. В итоге ему назначили административный штраф.

В прошлом году сотрудника одной из белгородских компаний осудили из-за ДТП с Renault Sandero. В ДТП пострадал водитель легковушки. Он получил тяжкий вред здоровью.

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