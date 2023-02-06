Сотрудника АО «СтандартЦемент» осудили из-за ДТП с Renault Sandero

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
По вине водителя АО «СтандартЦемент» на дороге серьёзно пострадал пассажир легковушки. Здоровью белгородца причинён тяжкий вред.
ДТП произошло на дороге Большие Липяги — Долгое — Ромахово Вейделевского района. Водитель КамАЗа с прицепом не рассчитал скорость и во время поворота попытался затормозить, но врезался в Renault Sandero, в которой и находился потерпевший.
Подозреваемый признал свою вину. Его приговорили к ограничению свободы сроком на 1,5 года.
С собственника автомобиля АО «СтандартЦемент» взыскали компенсацию морального вреда. Сумма не называется. Известно лишь, что организация пыталась обжаловать размер взыскания, но безрезультатно.