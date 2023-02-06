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Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Сотрудника АО «СтандартЦемент» осудили из-за ДТП с Renault Sandero

6 февраля 2023, 12:33
Фото: 1MI
Работник АО «СтандартЦемент» не справился с управлением, из-за чего произошло столкновение с иномаркой. В аварии пострадал пассажир легковушки. Он получил тяжкий вред здоровью. Наказание виновному определил Вейделевский районный суд.
Сюжет
Суд

По вине водителя АО «СтандартЦемент» на дороге серьёзно пострадал пассажир легковушки. Здоровью белгородца причинён тяжкий вред.

ДТП произошло на дороге Большие Липяги — Долгое — Ромахово Вейделевского района. Водитель КамАЗа с прицепом не рассчитал скорость и во время поворота попытался затормозить, но врезался в Renault Sandero, в которой и находился потерпевший.

Подозреваемый признал свою вину. Его приговорили к ограничению свободы сроком на 1,5 года.

С собственника автомобиля АО «СтандартЦемент» взыскали компенсацию морального вреда. Сумма не называется. Известно лишь, что организация пыталась обжаловать размер взыскания, но безрезультатно.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Вейделевский район#Суд#Происшествия#ДТП#Водитель#Грузовик#Компенсация#СтандартЦемент
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