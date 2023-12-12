Один юный белгородец погиб, другой — пострадал: под Воронежем случилось страшное ДТП

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
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Updated Сегодня, 08:22
10 декабря в 15:15 в Нижедевицком районе Воронежской области произошло ДТП. По предварительным данным, 34-летняя белгородка на Kia Soul выехала на встречную полосу и столкнулась с Chevrolet Lacetti. Второй иномаркой управлял 48-летний житель Белгородской области.
Семилетний пассажир первого автомобиля погиб, а водитель и четырёхлетняя пассажирка получили травмы. Водитель Chevrolet и его 54-летняя пассажирка тоже пострадали.
Воронежская полиция проводит проверку по факту происшествия.