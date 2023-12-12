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Смертельное ДТП в Воронежской области

Один юный белгородец погиб, другой — пострадал: под Воронежем случилось страшное ДТП

12 декабря 2023, 08:20
Фото: Telegram-канал «Полиция Воронежской области»
Смертельное ДТП в Воронежской области

Под Воронежем в аварии погиб семилетний белгородец

На дороге Курск — Воронеж случилось ДТП с водителями из Белгородской области. Один из них не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с другим авто. В результате аварии трое взрослых и четырёхлетняя девочка пострадали, а семилетний мальчик погиб, сообщили в воронежском УМВД.
Сюжет
ДТП

10 декабря в 15:15 в Нижедевицком районе Воронежской области произошло ДТП. По предварительным данным, 34-летняя белгородка на Kia Soul выехала на встречную полосу и столкнулась с Chevrolet Lacetti. Второй иномаркой управлял 48-летний житель Белгородской области.

Семилетний пассажир первого автомобиля погиб, а водитель и четырёхлетняя пассажирка получили травмы. Водитель Chevrolet и его 54-летняя пассажирка тоже пострадали.

Воронежская полиция проводит проверку по факту происшествия.

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