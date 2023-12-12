Один юный белгородец погиб, другой — пострадал: под Воронежем случилось страшное ДТП

Под Воронежем в аварии погиб семилетний белгородец

На дороге Курск — Воронеж случилось ДТП с водителями из Белгородской области. Один из них не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с другим авто. В результате аварии трое взрослых и четырёхлетняя девочка пострадали, а семилетний мальчик погиб, сообщили в воронежском УМВД.