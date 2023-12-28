ДТП с пострадавшими в автобусе белгородцами заинтересовало следователей

Изначально информация о происшествии появилась в Сети 26 декабря. Как сообщалось, в Губкине водитель микроавтобуса выезжал со второстепенной дороги на главную, но не предоставил преимущество ехавшей по главной дороге иномарке. За её рулём сидел 23-летний водитель. Из-за столкновения пострадали двое пассажиров маршрутки. Их госпитализировали.