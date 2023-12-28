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Следком

ДТП с пострадавшими в автобусе белгородцами заинтересовало следователей

28 декабря 2023, 10:42
Фото: 1MI
Следком

Белгородский СК организовал проверку после ДТП с микроавтобусом в Губкине

СК организовал доследственную проверку оказания услуг при пассажирских перевозках, не отвечающих требованиям безопасности. Проверку назначили из-за ДТП с пострадавшими с участием микроавтобуса в Губкине.
Сюжет
ДТП

Белгородский СК заинтересовался аварией с участием микроавтобуса в Губкине. В ДТП пострадали два человека. В связи с этим правоохранители организовали проведение доследственной проверки. Речь идёт об оказании услуг по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности.

Изначально информация о происшествии появилась в Сети 26 декабря. Как сообщалось, в Губкине водитель микроавтобуса выезжал со второстепенной дороги на главную, но не предоставил преимущество ехавшей по главной дороге иномарке. За её рулём сидел 23-летний водитель. Из-за столкновения пострадали двое пассажиров маршрутки. Их госпитализировали.

Правоохранители уже опросили водителей, пассажиров автобуса, а также представителей компании-перевозчика. Кроме того, назначены необходимые экспертизы. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Ранее в Алексеевке столкнулись сразу четыре автомобиля и образовали «паровозик». Предположительно, один из водителей был нетрезв.

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#Белгородская область#ДТП#Губкин#Пострадавшие#Проверка#Маршрутка#Пассажиры#Ск#Белгород#Наталья Корявых
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