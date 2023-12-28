ДТП с пострадавшими в автобусе белгородцами заинтересовало следователей

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Белгородский СК заинтересовался аварией с участием микроавтобуса в Губкине. В ДТП пострадали два человека. В связи с этим правоохранители организовали проведение доследственной проверки. Речь идёт об оказании услуг по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности.
Изначально информация о происшествии появилась в Сети 26 декабря. Как сообщалось, в Губкине водитель микроавтобуса выезжал со второстепенной дороги на главную, но не предоставил преимущество ехавшей по главной дороге иномарке. За её рулём сидел 23-летний водитель. Из-за столкновения пострадали двое пассажиров маршрутки. Их госпитализировали.
Правоохранители уже опросили водителей, пассажиров автобуса, а также представителей компании-перевозчика. Кроме того, назначены необходимые экспертизы. По итогам проверки примут процессуальное решение.
Ранее в Алексеевке столкнулись сразу четыре автомобиля и образовали «паровозик». Предположительно, один из водителей был нетрезв.