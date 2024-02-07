Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

Школа

«Это недоразумение»: родителям школьников в Белгороде навязывают очное обучение?

7 февраля 2024, 07:58
Фото: 1MI
Школа

Белгородка пожаловалась на школу, в которой предлагают только очное обучение

По словам женщины, в некоторых учебных заведениях предлагают написать заявление только на очную форму. Мэр Белгорода сообщил, что право выбора формата учёбы остаётся за родителями.
Сюжет
Школы

Белгородка поинтересовалась, почему в некоторых школах столицы региона родителям дают право выбора, в какой форме учиться детям — в смешанном формате или на дистанте, а другие же предлагают только очную форму.

Мэр Валентин Демидов напомнил, что право выбора формата обучения остаётся за родителями. Для этого необходимо подать заявление на имя директора школы.

Совместно с руководством учебного заведения вы определяете формат взаимодействия педагогов и ребёнка. Решение оперативного штаба доведено до всех руководителей образовательных организаций. Если в вашей школе какие-то недоразумения и вам не предлагают альтернативных вариантов, а только один, напишите мне в личных сообщениях ваши контакты и номер школы. Думаю, что это недоразумение устраним.
Валентин Демидов

Аналогичная жалоба от родителя появилась и под постом губернатора в комментариях. Женщина написала, что в школе склоняют к очному обучению, аргументируя это тем, что дети, которые останутся на дистанте, будут заниматься только по картам уроков, никаких онлайн-трансляций не будет.

На жалобу ответил министр образования области Андрей Милёхин. Чиновник уточнил, что формат обучения детей выбирают родители. Школа, в том числе классный руководитель, не может склонять к принятию решения в чью-либо пользу.

Приоритет видеосвязи более важен, потому что там есть возможность обратной связи для уточнения вопросов. В случае если у ребёнка нестабильное интернет-подключение, тогда возможно использование карт уроков. Запрета на смену формата обучения нет. Заявление или согласие родитель вправе написать в любое время.
Андрей Милёхин
К очно-заочному формату обучения с 19 февраля вернут 120 белгородских школ
Узнать подробнее
Читайте также:
Сколько смен будет у белгородских детей после возврата к очному формату обученияОчно или заочно? Как будут сдавать экзамены белгородские девятиклассникиДвойная нагрузка? Будут ли учителям платить за очные и удалённые уроки
#Общество#Белгородская область#Школы#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Андрей Милёхин#Валентин Демидов#Очное обучение#Формат обучения
Подпишитесь
Четыре дома и машина белгородцев пострадали в результате новой атаки
Сегодня, 10:39
40 дней с момента страшной трагедии: в Белгороде вспоминают погибших 30 декабря
Сегодня, 06:37
«Она получила своё развитие благодаря Белгороду». Протоирей — о Харьковской области
Сегодня, 08:08
Пьяный прапорщик стрелял по бойцам под Белгородом: один военный убит, второй ранен
Сегодня, 08:25
Мужчину ранило осколками, женщину контузило: двое рабочих пострадали в Шебекино
Сегодня, 07:24