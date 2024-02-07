«Это недоразумение»: родителям школьников в Белгороде навязывают очное обучение?

Аналогичная жалоба от родителя появилась и под постом губернатора в комментариях. Женщина написала, что в школе склоняют к очному обучению, аргументируя это тем, что дети, которые останутся на дистанте, будут заниматься только по картам уроков, никаких онлайн-трансляций не будет.