«Это недоразумение»: родителям школьников в Белгороде навязывают очное обучение?

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Белгородка поинтересовалась, почему в некоторых школах столицы региона родителям дают право выбора, в какой форме учиться детям — в смешанном формате или на дистанте, а другие же предлагают только очную форму.
Мэр Валентин Демидов напомнил, что право выбора формата обучения остаётся за родителями. Для этого необходимо подать заявление на имя директора школы.
Совместно с руководством учебного заведения вы определяете формат взаимодействия педагогов и ребёнка. Решение оперативного штаба доведено до всех руководителей образовательных организаций. Если в вашей школе какие-то недоразумения и вам не предлагают альтернативных вариантов, а только один, напишите мне в личных сообщениях ваши контакты и номер школы. Думаю, что это недоразумение устраним.
Валентин Демидов
Аналогичная жалоба от родителя появилась и под постом губернатора в комментариях. Женщина написала, что в школе склоняют к очному обучению, аргументируя это тем, что дети, которые останутся на дистанте, будут заниматься только по картам уроков, никаких онлайн-трансляций не будет.
На жалобу ответил министр образования области Андрей Милёхин. Чиновник уточнил, что формат обучения детей выбирают родители. Школа, в том числе классный руководитель, не может склонять к принятию решения в чью-либо пользу.
Приоритет видеосвязи более важен, потому что там есть возможность обратной связи для уточнения вопросов. В случае если у ребёнка нестабильное интернет-подключение, тогда возможно использование карт уроков. Запрета на смену формата обучения нет. Заявление или согласие родитель вправе написать в любое время.
Андрей Милёхин