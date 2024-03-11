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В Белгороде 102 подвала в многоэтажках не признали укрытиями

Не всем повезло: больше 100 подвалов в Белгороде не могут быть укрытиями

11 марта 2024, 10:47
Фото: 1MI

В Белгороде 102 подвала в многоэтажках не признали укрытиями

Всего в областном центре в качестве укрытий оборудовали более 2000 подвалов. При этом 102 не могут быть укрытиями. Об этом Бел.Ру сообщили в мэрии Белгорода.

По информации городских властей, в Белгороде на данный момент оборудовали для укрытия 2148 подвалов. В прошлом году комиссия обследовала 261 подвальное помещение многоквартирных домов. С начала года проверили ещё 31 подвал.

По итогам 102 подвала не могут быть временными укрытиями. Они не соответствуют требованиям методических рекомендаций по проведению комплексной инвентаризации заглублённых и других помещений подземного пространства для укрытия населения, утверждённых МЧС России.

В мэрии отметили, что если подвал не может быть укрытием и при ракетной опасности человек находится дома, то нужно отойти от окна и укрыться в помещении со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).

Если же человек находится на улице и не может спуститься в подвальное помещение, можно воспользоваться модульным укрытием, конструкциями на остановках, либо зайти в подъезд, дверь которого оснащена контроллером, либо использовать для укрытия складки местности.

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#Мчс россии#Эксклюзив#Мэрия#Белгород#Кристина Семенчук#Инвентаризация#Подвалы#Укрытия
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