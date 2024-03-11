Не всем повезло: больше 100 подвалов в Белгороде не могут быть укрытиями

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
По информации городских властей, в Белгороде на данный момент оборудовали для укрытия 2148 подвалов. В прошлом году комиссия обследовала 261 подвальное помещение многоквартирных домов. С начала года проверили ещё 31 подвал.
По итогам 102 подвала не могут быть временными укрытиями. Они не соответствуют требованиям методических рекомендаций по проведению комплексной инвентаризации заглублённых и других помещений подземного пространства для укрытия населения, утверждённых МЧС России.
В мэрии отметили, что если подвал не может быть укрытием и при ракетной опасности человек находится дома, то нужно отойти от окна и укрыться в помещении со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).
Если же человек находится на улице и не может спуститься в подвальное помещение, можно воспользоваться модульным укрытием, конструкциями на остановках, либо зайти в подъезд, дверь которого оснащена контроллером, либо использовать для укрытия складки местности.