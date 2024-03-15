Гладков объяснил, почему невозможно установить укрытия у всех детских площадок

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
Губернатор Вячеслав Гладков объяснил белгородцам, почему укрытия не смогут появиться у всех детских площадок. С вопросом по поводу укрытий в общественных местах к Гладкову обратилась местная жительница.
«Будут ли устанавливать укрытия в парках, скверах, рядом с детскими площадками? Детям нужно где-то гулять», — написала горожанка.
Глава региона ответил белгородке, что поставить укрытия у каждой детской площадки не получится. Для безопасности людей на подъездах устанавливали контроллеры, но если этого окажется недостаточно, будут приниматься новые меры.
Поставить у каждой детской площадки укрытия физически невозможно. Мы заставим каждый двор. Это невозможно сделать. Поэтому комплексный подход — те же контроллеры как раз и позволяют эту проблему решить. Ближе к лету будем смотреть. Если ситуация лучше не будет, будем принимать решения о дополнительной защите в парках и скверах.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, в Белгороде на подъездах с контроллерами для открывания дверей появились спецнаклейки. Они должны помочь горожанам быстрее сориентироваться в случае опасности.