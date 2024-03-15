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Published Сегодня, 18:09

Modified Сегодня, 18:11

Updated Сегодня, 18:11

Устанавливать укрытия у детских площадок в Белгороде не планируют

Гладков объяснил, почему невозможно установить укрытия у всех детских площадок

15 марта 2024, 18:09
Фото: 1MI

Устанавливать укрытия у детских площадок в Белгороде не планируют

Устанавливать укрытия около всех детских площадок не планируется. Об сообщил губернатор Вячеслав Гладков в прямом эфире и объяснил причины такого решения.

Губернатор Вячеслав Гладков объяснил белгородцам, почему укрытия не смогут появиться у всех детских площадок. С вопросом по поводу укрытий в общественных местах к Гладкову обратилась местная жительница.

«Будут ли устанавливать укрытия в парках, скверах, рядом с детскими площадками? Детям нужно где-то гулять», — написала горожанка.

Глава региона ответил белгородке, что поставить укрытия у каждой детской площадки не получится. Для безопасности людей на подъездах устанавливали контроллеры, но если этого окажется недостаточно, будут приниматься новые меры.

Поставить у каждой детской площадки укрытия физически невозможно. Мы заставим каждый двор. Это невозможно сделать. Поэтому комплексный подход — те же контроллеры как раз и позволяют эту проблему решить. Ближе к лету будем смотреть. Если ситуация лучше не будет, будем принимать решения о дополнительной защите в парках и скверах.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, в Белгороде на подъездах с контроллерами для открывания дверей появились спецнаклейки. Они должны помочь горожанам быстрее сориентироваться в случае опасности.

В Белгороде на подъездах с контроллерами для открывания дверей появились спецнаклейки
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